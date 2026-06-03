Cuneo, lezione di educazione finanziaria di Beppe Ghisolfi al Grandis per oltre 1.400 studenti

La scuola superiore di Cuneo, frequentata da oltre 1.400 studenti provenienti dall’intero comprensorio del capoluogo della Granda, ha ospitato una duplice lezione magistrale articolata su due turni, attraverso la quale la quasi totalità degli iscritti ha potuto familiarizzare con i concetti basilari dell’inclusione economico-finanziaria.

L’evento, reso possibile dal clima di collaborazione instaurato con la dirigenza didattica e con il corpo docente, e dalla notevole partecipazione degli alunni, ha assunto un significato ancora più speciale nella settimana delle celebrazioni del 2 Giugno e degli 80 anni della Repubblica Italiana, che colloca la tutela e la valorizzazione del risparmio, familiare e diffuso, tra i principi costitutivi dello Stato nato dal referendum del 1946.

Si consolida così la pluriennale sinergia di successo, avviata fin dagli anni Novanta, tra il banchiere-scrittore e il mondo della scuola, sia didattico sia accademico. Una collaborazione rafforzatasi dal 2014, anno di pubblicazione del manuale di educazione finanziaria, e dal 2017, anno della prima legge quadro di reintroduzione dell’educazione civica come materia obbligatoria e multidisciplinare, nel cui ambito rientra espressamente anche l’alfabetizzazione finanziaria.

Un ringraziamento speciale per l’ampia adesione alla giornata è stato espresso dal relatore Ghisolfi alla dirigente scolastica Milva Rinaudo, artefice della forte sinergia tra l’Istituto Grandis e il territorio circostante, e alle docenti Eliana Lerda, Isabella Pepe e Alda Lerda.