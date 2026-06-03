CANOA / Cuneo, Tassone-Nadelle-Serra sul tetto d'Italia

Le acque del fiume Brenta a Valstagna (Vicenza) hanno fatto da teatro, domenica 31 maggio, ai campionati italiani Junior di Canoa Slalom e alla Gara Nazionale Senior. Un appuntamento di grande prestigio, che ha visto 78 atleti sfidarsi per i titoli tricolori nella categoria Junior. Tra i protagonisti, gli atleti del Cuneo Canoa, allenati da Andrea Coan, si sono distinti con risultati di assoluto rilievo.

Il risultato più atteso è arrivato nella gara a squadre del Kayak (K1) Junior Maschile, dove il trio del Cuneo Canoa composto da Giovanni Tassone, Tommaso Nadelle e Tobia Serra ha conquistato il titolo di campione italiano, chiudendo in prima posizione con 123,86 punti. Un successo che premia il lavoro di squadra e la qualità del vivaio cuneese.

Grande protagonista della giornata è stato anche Tommaso Nadelle, che nell’individuale del Kayak (K1) Junior Maschile ha sfiorato il titolo, concludendo al secondo posto con 95,83 punti e guadagnandosi il titolo di Vicecampione Italiano. Un piazzamento di prestigio, a soli 2,40 secondi dal vincitore, anche lui cuneese, Oliver Fina (Granda Canoa Club).

Merita una menzione speciale Nicolò Nadelle, che ha gareggiato fuori categoria: non essendo ancora Junior, conquistando comunque un eccellente 5° posto nella Canadese (C1) Junior Maschile con 121,01 punti. Da segnalare inoltre il secondo posto di Tommaso Nadelle e Giovanni Tassone nella Canadese doppia (C2) Junior Maschile con 163,50 punti, e il 7° posto di Anna Bredy nel K1 Junior Femminile.

Una giornata ricca di soddisfazioni per la società cuneese, che conferma un ruolo di primo piano nella canoa slalom italiana, portando a casa un titolo nazionale, una medaglia d’argento individuale e numerosi piazzamenti di valore ai Campionati Italiani Junior.