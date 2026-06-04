Rinnovato l'ufficio postale di Valdieri con il progetto "Polis"

A Valdieri l'ufficio postale di Piazza della Resistenza rientra ufficialmente nel Progetto “Polis”, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per favorire la coesione economica, sociale e territoriale nei piccoli centri e nelle aree interne, abbattendo il digital divide attraverso la creazione di uno "Sportello Unico" della Pubblica Amministrazione.

Grazie a questa importante trasformazione tecnologica e strutturale, i residenti non dovranno più spostarsi necessariamente verso i centri più grandi per sbrigare numerose pratiche burocratiche. Presso l’ufficio postale di Valdieri sono infatti già attivi i nuovi servizi Polis, che permettono di richiedere direttamente allo sportello diversi documenti della Pubblica Amministrazione. Tra questi figurano i certificati anagrafici e di stato civile (scaricabili direttamente dall'ANPR), la richiesta del passaporto elettronico e i principali certificati previdenziali e pensionistici dell'INPS, come il cedolino della pensione o la Certificazione Unica.

I lavori di restyling non hanno interessato solo l'implementazione dei terminali digitali, ma hanno ridefinito l'intero layout dello spazio per garantire maggiore comfort, sicurezza e una migliore accoglienza alla clientela, ottimizzando i tempi di attesa.

I vantaggi per la comunità, tuttavia, non finiscono qui. È stato infatti annunciato che entro la fine dell'anno è previsto il posizionamento del nuovo sportello automatico BancoPosta (ATM). L'installazione del Postamat consentirà ai cittadini di effettuare prelievi di denaro contante, interrogazioni di saldo e lista dei movimenti, ricariche telefoniche e di carte Postepay, oltre al pagamento di principali bollettini, in modo autonomo e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette.

Con l'attivazione dei servizi Polis e il prossimo arrivo del BancoPosta, Valdieri compie un passo decisivo verso la semplificazione digitale, confermando l'impegno nel garantire parità di accesso ai servizi essenziali anche per le comunità della valle.