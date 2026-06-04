Cuneo: Blengino (Radicali), "Domani in dieci violiamo la legge"

“Domani, venerdì 5 giugno, a partire dalle ore 18, presso lo Spazio Varco di Via Carlo Pascal 5/L a Cuneo, presenteremo il libro ‘La Repubblica della Paura’, che affronta il tema della sicurezza in Italia avanzando otto proposte concrete rivolte anche alle amministrazioni comunali. Interverranno, insieme a me, l’ex Questore di Cuneo Giuseppe Pagano, la Tesoriera di Radicali Italiani Patrizia De Grazia, Bianca Piscolla (Direzione di Radicali Italiani) e Flavio Martino (Assemblea +Europa e Comitato Radicali Italiani). Modera l’avvocato Roberto Guarino", lo afferma Filippo Blengino, Segretario di Radicali Italiani.

"Al termine dell’iniziativa, in Via Roma angolo Piazza Galimberti, prosegue, in dieci violeremo pubblicamente la legge fumando cannabis. Un gesto di disobbedienza civile nonviolenta per denunciare l’assurdità di una normativa che continua a criminalizzare il consumo di una sostanza meno dannosa di alcol e tabacco, alimentando il mercato nero, lo spaccio e le organizzazioni criminali. Il proibizionismo non aumenta la sicurezza: la riduce. Sottrae risorse alle forze dell’ordine, arricchisce la criminalità e comprime inutilmente le libertà individuali. Chiunque voglia unirsi a questa iniziativa può registrarsi sul sito di Radicali Italiani” .



