Ceva, referenti di zona: il 9 giugno la presentazione ufficiale

Martedì 9 giugno alle ore 20.30, presso la Sala Consiglio del Comune di Ceva, si terrà la serata di presentazione ufficiale dei Referenti di zona, le nuove figure individuate attraverso le elezioni svoltesi nei mesi scorsi e chiamate a svolgere un ruolo di collegamento tra cittadini e Amministrazione comunale.

L'incontro, aperto a tutta la cittadinanza, rappresenterà un primo momento di conoscenza reciproca tra i referenti, l'Amministrazione e la comunità cebana: il progetto dei Referenti di zona nasce con l'obiettivo di rafforzare il rapporto diretto tra il Comune e le diverse aree della città, dalle zone centrali alle periferie e alle frazioni. I referenti svolgono infatti un incarico a titolo gratuito, con funzioni consultive e propositive, raccogliendo segnalazioni, esigenze e suggerimenti dei cittadini e favorendo un dialogo costante con l'Amministrazione.

Le elezioni, che avevano registrato una buona partecipazione di cittadini, hanno consentito di individuare i quindici referenti che rappresenteranno le altrettante zone in cui è stato suddiviso il territorio comunale, dando avvio a uno strumento concreto di partecipazione civica e ascolto del territorio.

“Con questa serata vogliamo anzitutto ringraziare pubblicamente le persone che hanno deciso di mettersi a disposizione della comunità – dichiarano il sindaco Fabio Mottinelli e il consigliere comunale delegato Alessandro Favole –. Assumere il ruolo di referente significa dedicare tempo, attenzione e senso civico al proprio quartiere o alla propria frazione, contribuendo a creare un collegamento diretto tra i cittadini e il Comune. I Referenti di zona rappresentano una delle iniziative attraverso cui intendiamo rendere ancora più capillare l'ascolto del territorio: conoscere da vicino le esigenze delle diverse aree della città, raccogliere segnalazioni e proposte e favorire un confronto costante con la cittadinanza sono elementi fondamentali per amministrare in modo efficace. La serata del 9 giugno sarà l'occasione per presentare ufficialmente questo percorso e per rivolgere ai referenti il nostro primo, sincero ringraziamento per la disponibilità dimostrata”.