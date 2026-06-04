Da Casalgrasso all’Allianz Stadium di Torino: Jacopo Maniscalco tra i 1000 batteristi di “Rockin’ 1000”

Un predestinato, nemmeno più da definirsi “astro nascente”. Data l’esperienza sin da giovanissimo, lo classificheremo già tra i veterani nel suo settore musicale, con traguardi ottenuti sinora di rilievo.

Da Casalgrasso giunge infatti la notizia dell’importante partecipazione di Jacopo Maniscalco, batterista di 18 anni, lo scorso 30 maggio, all’evento “Rockin'1000”.

Si tratta di un progetto musicale italiano che ha messo in campo la “più grande rock band del pianeta”, composto da mille musicisti che suonano contemporaneamente all'unisono. Nato come un'iniziativa folle e locale per attirare l'attenzione di una famosa band internazionale, si è poi trasformata in una comunità globale e in un format di concerti rock negli stadi di tutto il mondo.

Jacopo si è esibito con gli altri 999 talentuosi colleghi all’ Allianz Stadium di Torino, dopo due giorni di prove prima del concerto. Ha iniziato a studiare batteria a 6 anni; attualmente il suo maestro è il batterista professionista Omar Maiorano.

Il giovane casalgrassese, ormai maggiorenne, suona anche con una band tributo ai Pink Floyd e collabora con i Meclet bandi, con cui ha realizzato degli inediti e prossimamente uscirà con loro il secondo cd. Anche Casalgrasso adesso può vantare con orgoglio un "millino".