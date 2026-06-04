Ssvigliano: “Appuntamento in giardino”, a palazzo Muratori-Cravetta

Il 6 giugno c'è un “Appuntamento in giardino” a palazzo Muratori-Cravetta, a Savigliano.

L'Associazione Parchi e Giardini d'Italia sostiene da anni il progetto internazionale "Rendez-vous aux jardins" che ha l'obiettivo di valorizzare giardini pubblici e privati in tutta Europa e di contribuire al loro censimento. Quest'anno partecipa all'evento anche il gioiello architettonico saviglianese.

Sabato 6 giugno, alle ore 14, si terrà la visita a palazzo Cravetta e al suo giardino, mentre alle ore 15 si terrà lo spettacolo “L’epidemia dell'assurdo, spettacolo itinerante sull'incomunicabilità dell’essere umano a cura di Claudio Del Toro - Teatro e Società con gli allievi del laboratorio “Attori in corso” 2026.