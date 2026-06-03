Cuneo, gli studenti di via Sobrero raccontano i “costruttori di pace”

L’Istituto comprensivo di Cuneo in via Sobrero, coreferente del progetto “Costruttori di pace”, conclude l’anno scolastico con una mostra realizzata dagli studenti e dedicata ai temi della solidarietà, del bene comune e della testimonianza quotidiana. Nel corso dei mesi le classi hanno incontrato diverse associazioni di volontariato, avvicinandosi a esperienze concrete di impegno silenzioso sul territorio.

Negli ultimi giorni, gli alunni hanno lavorato alla preparazione dell’esposizione, che verrà condivisa tra loro nelle mattinate di mercoledì e giovedì e poi presentata al pubblico nel tardo pomeriggio di giovedì 4 giugno, tra le 18 e le 19, davanti alle famiglie, ai simpatizzanti e a quanti vorranno partecipare.

Il progetto nasce dalla volontà di offrire ai ragazzi e alle ragazze un’occasione di riflessione su ciò che spesso non fa rumore, ma contribuisce ogni giorno a costruire convivenza e fiducia. A fronte di una cronaca dominata da violenze, guerre, scontri sociali e omicidi, l’obiettivo è stato quello di far emergere il bene diffuso, presentando modelli positivi di riferimento e invitando gli studenti a coltivare speranza in un futuro migliore.

Durante il percorso, un piccolo gruppo di alunni ha anche preso parte ad un’azione di volontariato in collaborazione con un’associazione presente sul territorio, rafforzando il legame tra scuola e comunità. La mostra aperta al pubblico diventa così anche un momento di restituzione e disseminazione di pace, a partire dalla voce e dall’esperienza dei più giovani.