Manta, la raccolta del ferro sostiene la parrocchia: consegnati 1.800 euro a Don Silvio

La solidarietà si trasforma in aiuto concreto a Manta. La scorsa settimana la squadra Aib Protezione Civile del paese ha organizzato la tradizionale raccolta del ferro, un’iniziativa che ha visto la partecipazione del referente della squadra Anti incendi boschivi Gianni Donalisio con i volontari Giovanni Milanesio e Santino Mellano.

Grazie all’impegno di tutti coloro che hanno collaborato alle operazioni, il ricavato dell’iniziativa ha raggiunto la cifra di 1.800 euro, interamente consegnata al parroco don Silvio Peirano, che sarà destinata ai bisogni della parrocchia e alle attività a servizio della comunità.

La raccolta ha potuto contare sul contributo di molte persone: dai cittadini che hanno donato il materiale ferroso a chi ha messo a disposizione il luogo di deposito, fino ai volontari che hanno curato il recupero e il trasporto del materiale.

“La squadra Aib Protezione Civile di Manta – dice Gianni Donalisio – desidera esprimere un ringraziamento a tutti coloro che hanno sostenuto l’iniziativa, con generosità e collaborazione permettendo di raggiungere un risultato significativo”.