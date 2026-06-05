Cordoglio a Dronero per la morte di Gianpiero Fissore, presidente dell’associazione Amici della Ferrovia Turistica della Valle Maira

Affetto e cordoglio in queste ore a Dronero ed in Valle Maira per la morte di Gianpiero Fissore, presidente dell’associazione Amici della Ferrovia Turistica della Valle Maira.

Di anni 83, da giovane era stato per molti anni scout a Poviglio, soprannominato “Picchio Entusiasta”. Un’esperienza ed anni che ricordava sempre con gioia. Giunto a Dronero, aveva lavorato per diverso tempo presso l’ingegner Boido, per successivamente trasferirsi a Parma e lavorare nella città emiliana. Dronero era però un richiamo e proprio qui poi fece ritorno.

Molto impegnato nel sociale, quello come presidente degli Amici della Ferrovia Turistica della Valle Maira è stato davvero un grande contributo, promuovendo attività di memoria e valorizzazione, con ad esempio la possibilità per tutti di visitare il plastico del Trenino della Valle Maira e tante bellissime iniziative organizzate.

Persona colta, sensibile e gentile, nel corso della sua vita ha saputo intrecciare legami autentici: “Gianpiero era una persona stupenda - lo ricorda Roberta, una cara amica di famiglia - una persona dalla grande intelligenza, umiltà ed umanità. Resteranno nel cuore i momenti condivisi, i pranzi e le cene con mia figlia sempre accanto a lui, suoi racconti, l’affetto. Davvero tanta, tanta gratitudine.”

Impegnato anche in Parrocchia, il signor Gianpiero leggeva spesso durante la celebrazione della Santa Messa. E poi i bimbi: nel mese di dicembre si recava negli asili vestito da Babbo Natale, portando gioia e quella particolare ed incantevole magia.

Lui che, senza grandi spettacolarizzazioni, ha saputo donare agli altri la gentilezza autentica, resterà in tanti ricordi. Marito e papà amorevole, sarà per sempre nel cuore della moglie Luisanna, delle figlie Giovanna ed Elena e di tutti i parenti.

I funerali avranno luogo domani, sabato 6 giugno, alle ore 11 nella Parrocchia di Dronero. Qui, alle ore 20 di questa sera verrà recitato il rosario.



