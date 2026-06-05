Automobile si scontra con uno scuolabus a Carrù: un ferito

Allarme negli scorsi minuti per un incidente che in via Circonvallazione a Carrù ha coinvolto un pulmino scolastico e una Fiat 600.
Da chiarire le cause del sinistro, verificatosi poco prima delle 13.30 all’altezza dell’incrocio con via Bene Vagienna, in un tratto già in passato teatro di incidenti.
Immediati i soccorsi, intervenuti col servizio di emergenza 118 e una squadra di Vigili del Fuoco partiti dal distaccamento di Mondovì.
Si registra un ferito – il conducente della vettura, in condizioni non gravi – mentre risultano illesi i bambini a bordo dello scuolabus.
Sul posto sono presenti anche i Carabinieri della locale Compagnia, intervenuti per effettuare i rilievi del caso e per la regolazione del traffico.