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Cronaca | 05 giugno 2026, 14:22

Automobile si scontra con uno scuolabus a Carrù: un ferito

Ad avere la peggio il conducente dell’utilitaria, in condizioni non gravi. Illesi i bambini a bordo del mezzo pubblico

Automobile si scontra con uno scuolabus a Carrù: un ferito

Allarme negli scorsi minuti per un incidente che in via Circonvallazione a Carrù ha coinvolto un pulmino scolastico e una Fiat 600.

Da chiarire le cause del sinistro, verificatosi poco prima delle 13.30 all’altezza dell’incrocio con via Bene Vagienna, in un tratto già in passato teatro di incidenti.

Immediati i soccorsi, intervenuti col servizio di emergenza 118 e una squadra di Vigili del Fuoco partiti dal distaccamento di Mondovì.

Si registra un ferito – il conducente della vettura, in condizioni non gravi – mentre risultano illesi i bambini a bordo dello scuolabus.

Sul posto sono presenti anche i Carabinieri della locale Compagnia, intervenuti per effettuare i rilievi del caso e per la regolazione del traffico.

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