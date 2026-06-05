Villar San Costanzo, vigili del fuoco in azione per un’auto andata a fuoco in un porticato

Diverse le squadre dei vigili del fuoco chiamate a intervenire per spegnere l’incendio che intorno alle ore 21 di ieri, giovedì 4 giugno, ha interessato un’automobile ricoverata in un porticato presso un’abitazione di via Campagnole a Villar San Costanzo.

Sul posto sono intervenuti squadre dal Comando provinciale di Cuneo, con autopompa speciale (Aps) e autobotte, e dai distaccamenti di Dronero con Aps e di Busca, con autobotte.

Il rogo è stato contenuto prima che potesse recare danni importanti al fabbricato.