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Cronaca | 05 giugno 2026, 07:49

Villar San Costanzo, vigili del fuoco in azione per un’auto andata a fuoco in un porticato

Sul posto squadre da Cuneo, Dronero e Busca. Evitati danni gravi all’edificio

Immagine d'archivio

Immagine d'archivio

Diverse le squadre dei vigili del fuoco chiamate a intervenire per spegnere l’incendio che intorno alle ore 21 di ieri, giovedì 4 giugno, ha interessato un’automobile ricoverata in un porticato presso un’abitazione di via Campagnole a Villar San Costanzo.

Sul posto sono intervenuti squadre dal Comando provinciale di Cuneo, con autopompa speciale (Aps) e autobotte, e dai distaccamenti di Dronero con Aps e di Busca, con autobotte.

Il rogo è stato contenuto prima che potesse recare danni importanti al fabbricato.

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