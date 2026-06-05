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Cronaca | 05 giugno 2026, 10:18

La zona dell'Agorà nel mirino dei ladri: forzati almeno sei garage nella notte

Il fatto sembra confermare le preoccupazioni di chi vive nella zona, che da tempo segnala un crescente degrado

La zona dell'Agorà nel mirino dei ladri: forzati almeno sei garage nella notte

Flessibile e piede di porco. Un taglio vicino alla serratura, poi si forzano i lembi e si fa scattare il meccanismo di apertura, per poter entrare e rubare. Magari bici, sci, attrezzi, qualche soldo lasciato nella vettura parcheggiata o qualunque cosa si possa trovare in un'autorimessa.

E' successo nella notte appena trascorsa a Cuneo, nella zona dell'Agorà, dove ignoti hanno forzato i basculanti e si sono introdotti in almeno sei garage. Non è al momento chiaro se siano riusciti a portare via qualcosa. 

Nei prossimi giorni verrà sporta denuncia, in particolare quando i proprietari saranno in grado di quantificare il danno subito e l'ammanco.

L'episodio evidenzia come la zona sia tra quelle considerate particolarmente delicate sotto il profilo del degrado urbano, come il Quadrilatero della stazione, piazza Boves e il Parco della Resistenza.  

Nel luglio 2024 alcuni residenti del complesso Agorà avevano segnalato al Comune e ai consiglieri comunali una situazione descritta come sempre più problematica: presenze notturne, consumo di alcol e sostanze, schiamazzi, bivacchi nei pressi della scala antincendio e delle aree verdi, episodi di persone che urinavano contro i muri della farmacia comunale e una generale percezione di insicurezza.

Ad agosto 2024 il Comune di Cuneo ha inserito l’area Agorà tra le zone cittadine soggette a una specifica ordinanza contro il consumo di alcolici negli spazi pubblici. 

Degrado, quindi, ma anche microcriminalità, come evidenzia quanto accaduto la scorsa notte, che riaccende l'attenzione sulla vivibilità e la sicurezza di un'area a vocazione residenziale. 

Barbara Simonelli

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