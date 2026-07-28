Cherasco Classica 2026, tre serate nel vivo del festival

Il 6, 7 e 8 agosto il Festival di Cherasco Classica 2026 ha il suo apice: tre giorni consecutivi di musica in tre località differenti, allieteranno i partecipanti con proposte diverse.

Giovedì 6 agosto si esibirà l’Eureka Ensemble. Quindici anni di attività, una formazione in continua evoluzione e una grande passione per la musica condivisa. L'Eureka Ensemble nasce dall'incontro tra giovani studenti, musicisti professionisti e amici dell'Associazione Culturale Eureka, uniti da un forte legame umano e artistico. Nel corso degli anni l'ensemble ha portato la propria musica in diverse città. Tra le esperienze più significative spicca la trasferta a Ginevra nel 2022, quando il gruppo d'archi si è ampliato con la sezione fiati, dando vita a un progetto orchestrale che ha regalato uno dei concerti più memorabili della sua storia. Sempre forte il legame con le proprie radici: nel 2025 l'ensemble è stato protagonista del concerto per il trentesimo anniversario dell'Associazione Culturale Eureka, sul palco del Teatro Salomone di Cherasco. Oggi l'Eureka Ensemble continua il suo percorso con entusiasmo, pronto ad affrontare nuovi progetti e concerti.

Appuntamento al Parco Tesiland di Roreto di Cherasco alle ore 21, ingresso libero.

Venerdì 7 agosto, per la sezione giovani, Margherita Leone eseguirà una suonata per pianoforte. Sono in programma musiche di Mozart, Chopin e Debussy. Margherita Leone, nata a Torino nel 2005, ha iniziato lo studio del pianoforte all'età di 11 anni con la Prof.ssa Domenica Guglielmo, proseguendo poi la sua formazione presso il Civico Istituto Musicale Fergusio con il M° Luigi Dominici. Nel 2023 ha conseguito il diploma ARSM (Associated Board of the Royal Schools of Music). Si è esibita in numerose rassegne e stagioni concertistiche, tra cui Musica senza confini di Alba, Mozart Nacht und Tag di Torino, Autunno in Musica di Nizza Monferrato, il Festival Pianistico di Primavera di Savigliano e presso l'Associazione Il Cedro di Torino. Ha inoltre partecipato a masterclass con i Maestri Danilo Manto e Nikita Fitenko. Attualmente frequenta il Conservatorio "Giuseppe Verdi" di Torino nella classe della Mª Caterina Vivarelli e, parallelamente, il corso di laurea in Fisica presso l'Università di Torino.

Concerto nella Chiesa di San Gregorio di Cherasco, alle ore 21, ingresso libero.

Sabato 8 agosto il duo Andrea Vettoretti e Andrea Candeli proporrà il concerto per chitarra “Breath of Water”. Breath of Water è un concerto che unisce musica, natura e sostenibilità, trasformando l'ascolto in un'esperienza immersiva. Le chitarre di Andrea Vettoretti e Andrea Candeli dialogano in un percorso sonoro ispirato all'acqua, simbolo di vita e di equilibrio tra uomo e ambiente. Elemento distintivo del progetto è l'integrazione di autentici suoni dell'acqua – onde, fiumi, pioggia e sorgenti – raccolti in 23 Paesi in collaborazione con il Global Network of Water Museums – UNESCO. Questi suoni si fondono con la musica, creando un paesaggio sonoro evocativo e coinvolgente. Il duo nasce dall'incontro tra la scrittura originale di Andrea Vettoretti, compositore e chitarrista, Ambassador del Global Network of Water Museums – UNESCO, e il virtuosismo di Andrea Candeli, interprete apprezzato per la sua versatilità artistica. Entrambi vantano un'intensa attività concertistica internazionale, esibendosi in prestigiosi teatri e festival e collaborando con importanti protagonisti del panorama musicale e teatrale italiano. Breath of Water è un progetto che invita il pubblico a vivere la musica come occasione di riflessione, emozione e dialogo con la natura.

Spettacolo nella Chiesa Parrocchiale di San Bartolomeo di Cherasco, ore 21, ingresso libero.





