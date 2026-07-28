Borgo San Dalmazzo, il concerto degli Eclysse a Monserrato rinviato all’8 agosto

Cambio di data per uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’estate a Borgo San Dalmazzo. Il concerto degli Eclysse – Italian Pink Floyd Show, inizialmente previsto per il 25 luglio, è stato rinviato a venerdì 8 agosto alle ore 21, sempre nella suggestiva cornice dell’Anfiteatro di Monserrato.

La band, nata alla fine del 2012, è composta da dieci musicisti provenienti da esperienze diverse, uniti dalla volontà di riproporre con la massima fedeltà possibile la musica dei Pink Floyd. La formazione si ispira all’iconico album live “Pulse”, portando sul palco uno spettacolo ricco e coinvolgente sia dal punto di vista sonoro sia visivo.

Il progetto si distingue per la grande cura dei dettagli: dalla ricerca dei suoni allo studio delle parti originali, fino all’allestimento tecnico e alla componente video, elementi che contribuiscono a ricreare le atmosfere della storica band britannica.

Ad arricchire ulteriormente la serata sarà anche la presenza dell’opera “IN-Corporeo, 4 elementi” (2026), una pittura acrilica su garza di cotone composta da quattro teli di grandi dimensioni. Il lavoro si inserisce in una ricerca artistica dedicata al rapporto tra uomo e natura, con un richiamo ai quattro elementi – terra, acqua, aria e fuoco – e una riflessione sulla necessità di recuperare un contatto più autentico con il mondo reale e sensoriale.

Per facilitare l’accesso all’anfiteatro sarà attivo un servizio navetta al costo di 1 euro (solo andata). L’appuntamento è quindi fissato per venerdì 8 agosto, per una serata che promette di unire musica, emozioni e arte in un contesto di grande suggestione.