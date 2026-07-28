Drink Art Cuneo 2026, conto alla rovescia per il gran finale del 31 luglio

Un altro venerdì da incorniciare per Drink Art 2026, che il 24 luglio ha nuovamente trasformato il centro di Cuneo in un grande spazio di incontro, divertimento e condivisione. Migliaia di persone hanno animato le vie cittadine, confermando il successo di una manifestazione capace di unire sport, musica e socialità.

Grande partecipazione per la City Social Run, organizzata in collaborazione con Runeo Club: circa un centinaio i partecipanti che hanno corso insieme accompagnati dal DJ set firmato Wrangler Red Bull. Un percorso coinvolgente e aperto a tutti, con partenza dal Santuario di Viale degli Angeli e arrivo in via Roma, cuore pulsante dell’evento, dove la serata è proseguita fino a tarda notte tra musica, locali e cocktail.

Ottimo riscontro anche per l’iniziativa proposta da Confartigianato Cuneo in piazza Audifreddi, dove le originali Bocce Quadre – realizzate insieme all’Associazione Bocce Quadre Mondovì – hanno attirato curiosi e appassionati. Una disciplina particolare e inclusiva, capace di coinvolgere persone di tutte le età e di dimostrare ancora una volta il valore dello sport come strumento di aggregazione.

Archiviato il successo dell’ultimo appuntamento, cresce ora l’attesa per il gran finale di Drink Art 2026, in programma venerdì 31 luglio. Tra i momenti più attesi lo spettacolo delle Aster Cheer, società cuneese di cheerleading protagonista negli ultimi anni anche a livello nazionale e internazionale, pronta a portare in piazza coreografie spettacolari, acrobazie ed energia.

L’ultima serata promette di chiudere l’edizione estiva nel migliore dei modi, con il centro cittadino pronto ad accendersi ancora una volta tra musica, intrattenimento e voglia di stare insieme. Non un addio, ma un arrivederci: Drink Art guarda già ai prossimi mesi, con l’edizione invernale pronta a riportare in città nuove sorprese e un’atmosfera tutta da vivere.