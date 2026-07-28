Ultima serata di “Parole & Musica” a Magliano Alfieri

Giovedì 30 luglio, alle ore 21, si concluderà la 13ª edizione di “Luglio nel Parco Alfieri – Parole&Musica” nel fresco belvedere accanto al Castello Alfieri di Magliano.

Ospite della serata sarà la scrittrice genovese Cinzia Pennati, che presenterà il suo romanzo “Questioni di famiglia”, edito da Sperling & Kupfer. Protagonista della vicenda è Amanda De Santis, una donna single, con due figli, un lavoro precario, un ex marito assente e un compagno incapace di sceglierla, divorata da una costante sensazione di inadeguatezza e intrappolata nel confronto con le sue sorelle. Amanda capisce che è tempo di cambiare, e forse il primo passo è raccontare e raccontarsi la verità.

La musica di questa quinta serata nel parco sarà a cura del duo Letizia e Andrea Neri.

Alle 19.30 ci sarà la possibilità di cenare nel ristorante dello chef Stefano Paganini con un menu ispirato al tema della serata, prenotando al 0173/66244 oppure info@stefanopaganini.it

In caso di maltempo l’evento si terrà ugualmente all’interno del Salone degli Specchi del Castello.

La manifestazione è promossa e organizzata dalla Biblioteca Civica di Magliano Alfieri in collaborazione con il Comune.