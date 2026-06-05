Saluzzo, screening cardiovascolari gratuiti nel “Villaggio del cuore” a Saluzzo

Domenica 7 giugno a Saluzzo, in occasione dell’ultima tappa del Giro d’Italia Women, Cuore in Mente APS, associazione impegnata nella prevenzione e nella cura delle malattie neuro-cardiovascolari, in collaborazione con L’Officina delle Idee, la Fondazione Ospedale SSF e la Croce Verde, allestirà il “Villaggio del Cuore” in piazza Cavour.

Nel corso della giornata, medici, cardiologi e infermieri effettueranno screening gratuiti finalizzati alla prevenzione delle malattie neuro-cardiovascolari. Saranno eseguiti controlli gratuiti di: pressione arteriosa; glicemia; valutazione dei fattori di rischio cardiovascolare; ecodoppler carotideo; ecocardiogramma fast nei casi selezionati.

Verrà fatta anche una dimostrazione di primo intervento in caso di arresto cardiaco Bls-d. Il “Villaggio del Cuore” sarà aperto al pubblico dalle ore 10 alle ore 12.30 e dalle 14.30 alle 17.

L’iniziativa si propone di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce delle patologie cardiovascolari, contribuendo alla diffusione di corretti stili di vita e alla tutela della salute.

Durante la giornata, al microfono, interagendo con il pubblico, saranno presentati dialoghi per la prevenzione delle malattie cardiovascolari e la prevenzione dei tumori del colon-retto.

Inoltre, saranno presentate brevemente le associazioni “ Officine delle idee Saluzzo “, Ass “Cuore In Mente” e la “ Fondazione per l’ospedale di Saluzzo Savigliano e Fossano”.