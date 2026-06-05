All’ospedale di Verduno uno sportello di ascolto per persone con stomia

Uno spazio dedicato all’ascolto, al confronto e al sostegno per le persone portatrici di stomia e per i loro familiari.

Apistom La Granda Odv sarà presente all’ospedale “Michele e Pietro Ferrero” di Verduno nelle giornate di martedì 9 e martedì 23 giugno, dalle 15 alle 17, al quarto piano della struttura. Lo sportello nasce per offrire un momento di accoglienza e condivisione in un ambiente professionale e attento, dove poter ricevere informazioni, trovare ascolto e confrontarsi con persone che conoscono da vicino questo percorso.

La stomia è un’apertura creata chirurgicamente sull’addome per permettere l’eliminazione di feci o urine quando, a causa di una malattia, di un intervento o di altre condizioni cliniche, il normale percorso fisiologico non è più possibile o deve essere modificato. Può essere temporanea o permanente e comporta l’utilizzo di un dispositivo di raccolta esterno. Oltre agli aspetti sanitari, vivere con una stomia significa spesso affrontare cambiamenti importanti nella quotidianità, nell’immagine di sé e nelle relazioni. Per questo l’ascolto e il confronto possono rappresentare un supporto prezioso.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di Apistom La Granda, che ha ottenuto l’accreditamento con l’Asl Cn2 e sarà presente come realtà di volontariato presso l’ospedale di Verduno per offrire sostegno alle persone che ne sentono il bisogno.

Le attività dell’associazione

Apistom La Granda è nata il 22 gennaio 2024 ed è rivolta alle persone portatrici di stomia, a chi soffre di incontinenza e a chi affronta malattie oncologiche nella provincia di Cuneo. L’associazione si occupa principalmente della tutela dei diritti delle persone stomizzate e incontinenti, promuovendo attività di supporto, informazione e sensibilizzazione.

Tra le figure di riferimento dell’associazione c’è anche Simona Marello, vicepresidente Apistom La Granda e counselor Gestalt Bodywork, impegnata nell’attività di ascolto e accompagnamento.

Il lavoro dell’associazione si articola in diverse aree. Accanto all’attività continuativa, legata alla gestione della segreteria e agli aspetti amministrativi, Apistom promuove progetti specifici, realizzati direttamente o in collaborazione con altre organizzazioni di volontariato ed enti pubblici. Si tratta di iniziative pensate per rispondere a bisogni concreti e favorire una maggiore qualità della vita.

L’associazione organizza inoltre momenti formativi e culturali, come congressi, seminari ed eventi pubblici, rivolti agli operatori sanitari, ai soci e alla cittadinanza. A questi si affiancano attività sociali e ricreative, tra cui gite, pranzi sociali e incontri conviviali: occasioni importanti per rafforzare i legami tra i soci e favorire il confronto tra persone che vivono esperienze simili.

Per informazioni sullo sportello di ascolto e sulle attività dell’associazione è possibile contattare il numero 371/69.86.889.