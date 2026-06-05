L'Avis di Costigliole Saluzzo compie cinquant'anni: domenica 14 giugno festa per il mezzo secolo di donazioni

Cinquant'anni di donazioni, di generosità silenziosa e di concreta vicinanza alla comunità. L'Avis Comunale di Costigliole Saluzzo Odv taglia il prestigioso traguardo del mezzo secolo di vita e lo festeggia domenica 14 giugno con una giornata interamente dedicata alla cittadinanza, ai donatori e a quanti, dal 1976 a oggi, hanno contribuito a fare di questa sezione un punto di riferimento per il territorio.

Il consiglio direttivo invita la popolazione, le autorità e le sezioni consorelle a prendere parte alla celebrazione, organizzata con il patrocinio del Comune di Costigliole Saluzzo. La giornata si aprirà alle ore 9 presso la sede sociale in via Villafalletto 1 con la registrazione dei labari, l'accoglienza degli ospiti sulle note del Complesso Bandistico S. Cecilia e la tradizionale colazione avisina. Alle 9:45 prenderà il via la sfilata celebrativa lungo le vie cittadine verso il cortile del Municipio, dove alle 10:30 sarà officiata la Santa Messa solenne. A seguire, alle 11:30, si terranno i saluti istituzionali e la celebrazione ufficiale del cinquantenario, seguiti dal rinfresco d'onore alle 12:00. La giornata si concluderà con il pranzo sociale, a partire dalle 12:30 presso la Sala Polivalente.

"Raggiungere i cinquant'anni di attività è motivo di grande orgoglio per tutta la nostra sezione – commenta il presidente Osvaldo Garro –. Dietro questo traguardo ci sono migliaia di gesti silenziosi, intere generazioni di donatori e di volontari che hanno creduto nel valore della solidarietà. Festeggiare insieme questo anniversario significa dire grazie a chi c'è stato e, allo stesso tempo, lanciare un invito a chi ancora non dona: ce n'è sempre bisogno, e ogni donazione è un dono di vita".

L'appuntamento vuole rinnovare il valore del dono del sangue e ringraziare i tanti volontari che con costanza rendono possibile il lavoro della sezione. La partecipazione al pranzo è gratuita per i soci donatori attivi che abbiano effettuato almeno una donazione nel 2024 o nel 2025 e per i nuovi donatori iscritti fino al 2026. Per familiari, amici e simpatizzanti è prevista una quota di 25 euro per gli ex donatori e di 35 euro per i non donatori.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il presidente Osvaldo al numero 0175 230753, Mario al 331 5769579 oppure Luigi al 331 1847944, o scrivere a aviscostigliolesaluzzo@gmail.com .