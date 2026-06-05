Alla scuola media "Taricco" arriva la "stanza relax": spazio di inclusione firmato Lions Club

Un nuovo spazio dedicato al benessere, all’inclusione e all’ascolto dei bisogni di tutti gli studenti. Lo scorso venerdì 29 maggio è stata inaugurata presso la scuola secondaria di primo grado "S. Taricco" di Cherasco la nuova "Stanza Relax", un’aula appositamente attrezzata per il defaticamento degli alunni, progettata con attenzione per i ragazzi con disabilità ma pensata come risorsa accessibile all'intera comunità scolastica.

Il progetto è stato realizzato grazie a un service del Lions Club Cherasco, che ha finanziato e curato l'allestimento della stanza, confermando il legame tra il club di servizio e il territorio. Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato numerosi alunni della scuola primaria e secondaria, una rappresentanza dell’amministrazione comunale e molti insegnanti dell'istituto.

Il dirigente scolastico Alberto Galvagno ha espresso profonda gratitudine nei confronti dei Lions e del Comune per il supporto logistico e operativo: "Questo luogo è di tutti e per tutti. La Stanza Relax ha un forte carattere di inclusività: vuole essere un punto di riferimento per chiunque attraversi un momento di fatica durante la giornata scolastica, perché ognuno di noi fa parte integrante e partecipa attivamente alla vita di questa scuola, nessuno escluso".

Soddisfazione è stata espressa anche nelle parole di Roberto Icardi, presidente del Lions Club Cherasco, che ha rimarcato la centralità delle nuove generazioni nell'azione del sodalizio: "I giovani rappresentano il cuore pulsante delle nostre attività e dei nostri progetti. Questa Stanza Relax non è un intervento isolato, ma la naturale continuità di un percorso iniziato un paio di anni fa con la realizzazione della 'Stanza Arcobaleno' nella nuova scuola primaria. È un tassello che si aggiunge alle numerose iniziative messe in campo durante questo anno scolastico a favore del mondo della scuola".

L'iniziativa rappresenta un esempio di sinergia tra istituzioni scolastiche, amministrazione locale e associazionismo, uniti per offrire agli studenti cheraschesi un ambiente di apprendimento sempre più accogliente, attento e a misura di studente.