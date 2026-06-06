A Farigliano l'adunata Sezionale dell'A.N.A. di Mondovì e a Festa del 3° Raggruppamento

La Sezione A.N.A. di Mondovì e il Gruppo Alpini di Farigliano invitano tutti gli Alpini, gli Amici degli Alpini, le Associazioni d'Arma, le autorità e l'intera cittadinanza a partecipare numerosi all'Adunata Sezionale della Sezione A.N.A. di Mondovì e alla Festa del 3° Raggruppamento, in programma a Farigliano il 13 e 14 giugno.

L'evento rappresenta uno dei momenti più significativi della vita associativa della Sezione, occasione di incontro tra i Gruppi alpini del territorio, di ricordo dei Caduti e di testimonianza dei valori di solidarietà, servizio e amore per la Patria che da oltre un secolo contraddistinguono le Penne Nere.

"L'Adunata Sezionale – sottolinea il Presidente della Sezione A.N.A. di Mondovì Armando Camperi – è un momento di grande importanza per tutta la nostra famiglia alpina. Invito tutti gli Alpini, i soci aggregati, i giovani, le famiglie e la popolazione a essere presenti a Farigliano per condividere insieme due giornate di amicizia, memoria e partecipazione. La presenza di ciascuno sarà il segno concreto dell'attaccamento ai valori alpini e alla nostra comunità".

Il programma

Sabato 13 giugno

La manifestazione si aprirà con l'iniziativa "20 tigli per ricordare e onorare i reparti di ieri e di oggi", dedicata alla Divisione Alpina Cuneense e ai reparti attualmente impegnati nelle missioni di pace.

Ore 15.00 – Ritrovo presso il Parco dei Trenta in via Torino e cerimonia di piantumazione dei tigli.

– Ritrovo presso il Parco dei Trenta in via Torino e cerimonia di piantumazione dei tigli. Ore 17.00 – Incontro con il Generale di Corpo d'Armata Marcello Bellacicco presso la Biblioteca Civica "Nicola e Beppe Milano", con presentazione del libro "Noi ci abbiamo creduto" .

– Incontro con il Generale di Corpo d'Armata Marcello Bellacicco presso la Biblioteca Civica "Nicola e Beppe Milano", con presentazione del libro . Ore 20.45 – Concerto della Fanfara Sezionale A.N.A. e del Coro A.N.A. Sezionale presso il Parco dei Trenta.

– Concerto della Fanfara Sezionale A.N.A. e del Coro A.N.A. Sezionale presso il Parco dei Trenta. Al termine, concerto spirituale nella Parrocchia di San Giovanni Battista.

Domenica 14 giugno

La giornata principale vedrà la partecipazione dei Gruppi Alpini della Sezione, delle autorità e delle rappresentanze associative.

Ore 8.30 – Ammassamento dei Gruppi Alpini.

– Ammassamento dei Gruppi Alpini. Ore 9.30 – Alzabandiera.

– Alzabandiera. Ore 9.45 – Sfilata per le vie cittadine accompagnata dalla Banda Musicale "Giovanni di Farigliano" con deposizione della corona d'alloro al Monumento ai Caduti.

– Sfilata per le vie cittadine accompagnata dalla Banda Musicale "Giovanni di Farigliano" con deposizione della corona d'alloro al Monumento ai Caduti. Ore 10.30 – Saluto delle autorità presso il Parco dei Trenta.

– Saluto delle autorità presso il Parco dei Trenta. Ore 11.00 – Santa Messa.

– Santa Messa. Ore 11.45 – Scoprimento e inaugurazione della stele dedicata agli Alpini impegnati nelle missioni di pace, in memoria del Maresciallo Capo Luca Polsinelli, caduto in Afghanistan il 5 maggio 2006.

– Scoprimento e inaugurazione della stele dedicata agli Alpini impegnati nelle missioni di pace, in memoria del Maresciallo Capo Luca Polsinelli, caduto in Afghanistan il 5 maggio 2006. Ore 12.45 – Pranzo ufficiale presso la Tenuta La Larenzania di Dogliani.

– Pranzo ufficiale presso la Tenuta La Larenzania di Dogliani. Ore 18.00 – Ammaina Bandiera e conclusione della manifestazione.

La Sezione A.N.A. di Mondovì confida in una partecipazione numerosa per rendere omaggio alla storia, ai valori e all'impegno degli Alpini, patrimonio prezioso delle nostre comunità.