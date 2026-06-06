A Farigliano l'adunata Sezionale dell'A.N.A. di Mondovì e a Festa del 3° Raggruppamento

La Sezione A.N.A. di Mondovì e il Gruppo Alpini di Farigliano invitano tutti gli Alpini, gli Amici degli Alpini, le Associazioni d'Arma, le autorità e l'intera cittadinanza a partecipare numerosi all'Adunata Sezionale della Sezione A.N.A. di Mondovì e alla Festa del 3° Raggruppamento, in programma a Farigliano il 13 e 14 giugno.
L'evento rappresenta uno dei momenti più significativi della vita associativa della Sezione, occasione di incontro tra i Gruppi alpini del territorio, di ricordo dei Caduti e di testimonianza dei valori di solidarietà, servizio e amore per la Patria che da oltre un secolo contraddistinguono le Penne Nere.
"L'Adunata Sezionale – sottolinea il Presidente della Sezione A.N.A. di Mondovì Armando Camperi – è un momento di grande importanza per tutta la nostra famiglia alpina. Invito tutti gli Alpini, i soci aggregati, i giovani, le famiglie e la popolazione a essere presenti a Farigliano per condividere insieme due giornate di amicizia, memoria e partecipazione. La presenza di ciascuno sarà il segno concreto dell'attaccamento ai valori alpini e alla nostra comunità".
Il programma
Sabato 13 giugno
La manifestazione si aprirà con l'iniziativa "20 tigli per ricordare e onorare i reparti di ieri e di oggi", dedicata alla Divisione Alpina Cuneense e ai reparti attualmente impegnati nelle missioni di pace.
- Ore 15.00 – Ritrovo presso il Parco dei Trenta in via Torino e cerimonia di piantumazione dei tigli.
- Ore 17.00 – Incontro con il Generale di Corpo d'Armata Marcello Bellacicco presso la Biblioteca Civica "Nicola e Beppe Milano", con presentazione del libro "Noi ci abbiamo creduto".
- Ore 20.45 – Concerto della Fanfara Sezionale A.N.A. e del Coro A.N.A. Sezionale presso il Parco dei Trenta.
- Al termine, concerto spirituale nella Parrocchia di San Giovanni Battista.
Domenica 14 giugno
La giornata principale vedrà la partecipazione dei Gruppi Alpini della Sezione, delle autorità e delle rappresentanze associative.
- Ore 8.30 – Ammassamento dei Gruppi Alpini.
- Ore 9.30 – Alzabandiera.
- Ore 9.45 – Sfilata per le vie cittadine accompagnata dalla Banda Musicale "Giovanni di Farigliano" con deposizione della corona d'alloro al Monumento ai Caduti.
- Ore 10.30 – Saluto delle autorità presso il Parco dei Trenta.
- Ore 11.00 – Santa Messa.
- Ore 11.45 – Scoprimento e inaugurazione della stele dedicata agli Alpini impegnati nelle missioni di pace, in memoria del Maresciallo Capo Luca Polsinelli, caduto in Afghanistan il 5 maggio 2006.
- Ore 12.45 – Pranzo ufficiale presso la Tenuta La Larenzania di Dogliani.
- Ore 18.00 – Ammaina Bandiera e conclusione della manifestazione.
La Sezione A.N.A. di Mondovì confida in una partecipazione numerosa per rendere omaggio alla storia, ai valori e all'impegno degli Alpini, patrimonio prezioso delle nostre comunità.