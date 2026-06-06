Anciue 2026: Dronero si colora di azzurro mare, allegria e tradizione

Lo strepitoso inizio ieri sera, venerdì 5 giugno, con in piazza Martiri l’energia e la bravura dei Lou Dalfin. Dronero si colora di azzurro mare, allegria e tradizione in questo primo weekend di giugno che vede protagonista la Fiera degli Acciugai.

“Venite venite - dicevano gli acciugai - siamo arrivati! Dalla terra noi portiamo il mare.” Partivano da Tetti di Dronero, a piedi e con i loro carretti rigorosamente pitturati d’azzurro, percorrendo ogni giorno circa trenta chilometri a piedi, fino a raggiungere il mare. A piedi fino in Liguria, comprando le acciughe ed altro pesce salato, rivendendo il pescato nella propria regione ma anche in altri luoghi, come ad esempio in Lombardia. Fino agli anni ‘70 del secolo scorso i figli degli acciugai erano sempre, fin da piccoli, chiamati a collaborare all’attività dei genitori, aiutando nella preparazione dei prodotti destinati alla vendita o anche, appena in grado di farlo, all’attività stessa di vendita.

A Dronero quest’oggi, sabato 6 giugno, sempre in piazza Martiri è stato il tempo dell’inaugurazione ufficiale: “Non solo una festa, un momento di comunità; non solo di una città, ma di tutta una valle; non solo espositori ma storie di donne e uomini che oggi ricordiamo e la cui storia è base per pensare presente e futuro - scrivono dall’amministrazione comunale - Un grazie sentito, in particolare al Senatore Giorgio Maria Bergesio, all'Onorevole Monica Ciaburro all'Assessore alla Montagna della Regione Piemonte Marco Gallo, al Presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo, al presidente di UNCEM Piemonte Roberto Colombero, al vicepresidente ATL Cuneo Mariano Occelli per la presenza sul palco insieme, al consigliere regionale Claudio Sacchetto e a tutti i rappresentanti dell'amministrazioni comunali che in questi anni sono state vicine e sono vicine al Comune di Dronero; un grazie alla Fondazione CRC nella persona del consigliere Elio Lingua; alle associazioni di categoria in particolare al presidente zonale di Confartiganato Alessandro Dao; alla Banca di Caraglio nella persona del suo Presidente Livio Tomatis e alla Banca CRS; una grazie agli espositori, a tutti coloro che nelle diverse forse operano perché la fiera si svolga al meglio, un grazie ai dipendenti comunali, un grazie alla giunta comunale di Dronero e ai consiglieri, un grazie alla Banda San Luigi di Dronero ed ancora un grazie sentito alla Fondazione Amleto Bertoni che con impegno e passione rende la fiera possibile.”

Bancarelle lungo le vie ancora domani, domenica 7 giugno, iniziative ma soprattutto comunità, in una cittadina di valle viva e fiera della sua tradizione.