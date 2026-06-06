Paroldo, si cerca un gestore per la pista di motocross

Il Comune di Paroldo ha pubblicato un avviso esplorativo per individuare soggetti interessati alla gestione dell’impianto sportivo comunale per motocross in località Ronchi-Gamellona.

L’iniziativa rappresenta un passaggio importante per valorizzare una struttura sportiva storica del territorio e rafforzarne la vocazione sportiva e turistica. L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è affidare la gestione dell’impianto a realtà con esperienza nel settore motoristico, capaci di garantire apertura, manutenzione, organizzazione di attività sportive e sviluppo della struttura senza oneri a carico del Comune.

L’impianto comprende la pista da motocross, i fabbricati di servizio, l’area spogliatoi, il locale bar-magazzino e le aree parcheggio. La concessione avrà una durata di nove anni.

Possono partecipare società e associazioni sportive, enti di promozione sportiva, federazioni e altri soggetti privati in possesso dei requisiti previsti dall’avviso pubblico.

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro le ore 12.00 di venerdì 19 giugno 2026.

L’avviso completo, con tutta la documentazione e le modalità di partecipazione, è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Paroldo e all’albo pretorio online. Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici comunali agli indirizzi indicati nell’avviso.