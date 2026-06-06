A Priola torna "Pievetta in Fabula"

Domenica 5 luglio il borgo di Pievetta, nel comune di Priola, si trasformerà ancora una volta in un grande mondo incantato dedicato ai bambini e alle famiglie.

Dalle 10 alle 19 andrà in scena la nona edizione di "Pievetta in Fabula – A sQuola con Peter Pan", l'attesa manifestazione che ogni anno anima le vie del paese con racconti, personaggi fantastici, attività creative e momenti di intrattenimento.

Per un'intera giornata i visitatori potranno immergersi in un percorso ricco di fantasia e divertimento, pensato per coinvolgere i più piccoli in un'esperienza unica tra gioco, scoperta e creatività.

All'ingresso ogni bambino riceverà il "Passaporto della Fantasia", uno speciale documento da timbrare durante il viaggio tra le diverse ambientazioni fiabesche allestite nel borgo, trasformando la visita in una vera e propria avventura.

Numerosi i laboratori creativi e artistici che accompagneranno la giornata. I partecipanti potranno sperimentare la pittura, realizzare originali creazioni con la pasta di sale, avvicinarsi alla lavorazione del legno guidati dagli artigiani, costruire piccoli oggetti e decorazioni utilizzando materiali naturali e dare vita a coloratissime creazioni da portare a casa come ricordo dell'esperienza.

Non mancheranno inoltre giochi avventurosi e prove da superare lungo il percorso, personaggi delle fiabe pronti a incontrare i bambini, spettacoli di bolle giganti, musica e intrattenimento diffusi nelle vie del paese, oltre ai tradizionali giochi di una volta e ad attività libere pensate per tutta la famiglia.

L'appuntamento è per domenica 5 luglio a Pievetta di Priola, per vivere insieme la magia della nona edizione di una manifestazione che continua a far sognare grandi e piccoli.