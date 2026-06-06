Maxi operazione della Polizia di Stato contro spaccio di stupefacenti e detenzione illegale di armi: 8 in arresto a Cuneo

Si è conclusa nei giorni scorsi un’operazione ad alto impatto investigativo, coordinata dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, a cui ha partecipato anche la Questura di Cuneo, con l’impiego degli uomini della Squadra Mobile, supportati da pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine e dall’ Unità Cinofile.

L’attività, il cui obiettivo è stato il rafforzamento dei controlli nelle zone più sensibili della città e il conseguente contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e della detenzione illegale di armi, ha consentito l’identificazione di 365 persone, tra cittadini italiani e stranieri, 114 delle quali con precedenti ed il controllo di 87 veicoli e di 4 locali pubblici.

L’operazione di polizia, eseguita ad ampio raggio su tutto il territorio provinciale e concentratasi, dall’inizio del mese di maggio, prevalentemente nei luoghi interessati dalla cosiddetta “movida”, ha portato all’arresto di 8 persone, per reati di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti e di ricettazione, oltre al deferimento in stato di libertà di altri 4 soggetti, ed al conseguente sequestro di circa 100 gr. di hashish, 3 gr. di crack, bilancini di precisione e denaro contante, per un ammontare di 1170 €, oltre a svariati oggetto provento di furto in abitazione.

L’operazione appena conclusa rientra in una strategia più ampia di contrasto alla criminalità diffusa, con particolare riguardo alla tutela dei minori e alla lotta ai fenomeni di illegalità legati al traffico di droga.