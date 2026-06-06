Alba, il 17 giugno la presentazione de “Abitare il Piemontese”, una lingua raccontata in oltre 400 parole

Paolo Tibaldi e Oscar Barile saranno i protagonisti dell'evento sulla lingua piemontese promosso dall’Associazione Culturale Giulio Parusso in collaborazione con Gazzetta d’Alba ed il suo Direttore Giusto Truglia, in programma mercoledì 17 giugno 2026 alle ore 18,00 nella Sala Riolfo di Alba.

L’iniziativa prende spunto dal libro dell’attore e regista Paolo Tibaldi dal titolo: “Abitare il Piemontese” Una lingua raccontata in oltre 400 parole, edito da San Paolo, che raccoglie la fortunata rubrica pubblicata settimanalmente su Gazzetta d’Alba.

Oscar e Paolo coinvolgeranno il pubblico in sala, con battute e aneddoti di un piemontese quotidiano e autentico. Li ascolteremo recitare brani tratti da Carvè e da Luna Park, due commedie di Oscar Barile e li apprezzeremo come profondi conoscitori del nostro patrimonio linguistico piemontese e delle nostre tradizioni.

Saranno proprio le 430 parole, che l’autore Paolo Tibaldi ha raccolto, studiato e pubblicato in nove anni sulla rubrica di Gazzetta, a condurci attraverso l’evoluzione della nostra identità linguistica.

Oscar Barile ha firmato la prefazione del libro. È fondatore della compagnia teatrale “Nostro Teatro di Sinio”, che ha dato vita a numerose commedie, nelle quali viene raccontata ed esaltata una civiltà che si esprime in lingua piemontese. Il volume, grazie a Banca di Asti, viene regalato a tutti gli abbonati a Gazzetta d’Alba che lo possono ritirare presso la sede del settimanale ed è acquistabile nelle migliori librerie del territorio.

Durante la presentazione, la libreria San Paolo metterà in vendita delle copie, con la possibilità di farle autografare dall’autore.



