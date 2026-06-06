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Eventi | 06 giugno 2026, 09:26

Moretta, torna la Rassegna Internazionale di Canto Corale “Sergio Chiarlo”

Dal 5 al 7 giugno tre giornate di concerti, incontri istituzionali e scambio musicale per celebrare anche i 51 anni del Coro Milanollo

Moretta, torna la Rassegna Internazionale di Canto Corale “Sergio Chiarlo”

In questi giorni torna la Rassegna Internazionale di Canto Corale “Sergio Chiarlo”, appuntamento storico per il territorio che quest’anno coincide con il 51° anniversario di attività del Coro Milanollo di Savigliano. Tre giornate tra concerti, momenti istituzionali e occasioni di condivisione animeranno Savigliano e Moretta con la partecipazione di ensemble italiani e stranieri.

Questa sera sabato 6 giugno, alle 21:00, a Moretta, in Piazza Europa, per “Voci d’Europa in Concerto”, grande appuntamento all’aperto che riunirà tutte le formazioni partecipanti in una serata di festa e di musica condivisa. L’iniziativa è realizzata con il contributo del Comune di Moretta.

La chiusura è prevista domenica 7 giugno a Savigliano, con la Santa Messa delle 11 nella Chiesa di San Filippo Neri, accompagnata dai cori ospiti, seguita alle 12 dalla cerimonia ufficiale a Palazzo Comunale con il saluto delle autorità cittadine e il tradizionale scambio dei doni tra le delegazioni.

Protagonista dell’edizione 2026 sarà il Coro Milanollo di Savigliano, fondato nel 1975 e da oltre mezzo secolo impegnato nella promozione della cultura musicale e corale in Italia e all’estero. La formazione è diretta da Natascia Chiarlo, che ne è anche presidente, con Ivan Chiarlo al pianoforte.

Accanto al coro organizzatore saranno presenti il Coro Misto del Teatro Nazionale dell’Opera e del Balletto di Tirana, diretto da Dritan Lumshi, il coro romano Minuscolo Spazio Vocale, guidato da Filippo Stefanelli, e il Coro Giovanile Artemusica di Valperga, diretto da Debora Bria con Carlo Beltramo al pianoforte.

Tutti gli appuntamenti saranno a ingresso libero con prenotazione. La rassegna conferma così il proprio ruolo di ponte tra culture, generazioni e linguaggi musicali diversi, nel segno del dialogo e della coralità.

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