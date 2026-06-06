"Non più tabù": un ciclo di incontri su salute e prevenzione promosso da Non Una di Meno Alba

Aprire nuovi spazi di informazione, confronto e dialogo su temi che riguardano la salute e il benessere delle persone. Nasce con questo obiettivo "Non più tabù", il ciclo di incontri pubblici promosso da Non Una di Meno Alba che prenderà il via lunedì 8 giugno alle 18.30 allo Spazio DöM di via Giacosa 7/A. Il primo appuntamento, a ingresso libero e gratuito, sarà dedicato a endometriosi e papilloma virus e vedrà la partecipazione delle dottoresse Giulia Gremmo e Chiara Borghi, ginecologhe dell'Asl CN2.

“Come movimento transfemminista, crediamo nel dialogo e nell'informazione libera, contro ogni tabù – spiegano da Non Una di Meno Alba –. Per questo, ci affidiamo al sapere di due dottoresse specializzate, che ci aiuteranno a capire meglio i nostri corpi e la prevenzione”.

Proseguono: “Attraverso il dialogo diretto con professioniste del settore della salute, tutta la serie di incontri che intendiamo realizzare offrirà occasioni di confronto senza giudizi, pubbliche e gratuite, laiche, transfemministe, accessibili a tutte le soggettività”. Si affronteranno senza tabù argomenti che interessano un numero significativo di persone, in un contesto aperto e accogliente cui affidare dubbi e domande, difficoltà di orientamento tra le risorse e la condivisione delle proprie esperienze.

La struttura non è quella di un incontro frontale che si limiti ad affrontare gli aspetti clinici delle patologie. Una parte significativa della serata sarà infatti dedicata alle opportunità e ai percorsi presenti sul territorio, con indicazioni pratiche per orientarsi tra servizi, consulenze e strumenti di supporto. Accanto agli interventi delle specialiste, sarà lasciato ampio spazio alle domande del pubblico e alle testimonianze, secondo una modalità partecipativa che caratterizza da sempre l'attività del movimento.

"Non più tabù" nasce da un percorso di riflessione più ampio sviluppato a livello regionale. I diversi nodi territoriali di Non Una di Meno in Piemonte hanno infatti collaborato alla stesura della "Manifesta dei consultori", documento elaborato collettivamente per riflettere sui bisogni emergenti in tema di salute, ascolto e autodeterminazione. “Da quell'esperienza è maturata ad Alba la volontà di promuovere momenti pubblici di approfondimento che affianchino le opportunità già presenti sul territorio, – commenta il Collettivo – favorendo una maggiore conoscenza delle risorse disponibili e un dialogo diretto con le professioniste”.

Lo Spazio DöM, sede dell'iniziativa, rappresenta in questo senso un luogo coerente con lo spirito del progetto: uno spazio sociale, culturale e associativo aperto alla comunità, pensato per favorire l'incontro e la partecipazione. Ospiterà anche i successivi appuntamenti del percorso, che proseguirà dopo l'estate con nuovi incontri in via di definizione.

Per ulteriori aggiornamenti sul progetto è possibile fare riferimento al profilo Instagram di Non Una di Meno – Alba.