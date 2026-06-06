Cuneo, tutto pronto per "Meditazione in musica" in duomo

Questa sera, sabato 6 giugno, alle 21 la chiesa cattedrale Santa Maria del Bosco ospita una meditazione in musica proposta da due cori polifonici. Introdurrà il coro polifonico di Valdieri “Ciantur d’ Vudìer”, diretto dal maestro Fabio Pietro Di Tullio, che presenterà la “Missa Vaudierensis” composta dallo stesso maestro per il coro di Valdieri. La meditazione in musica prosegue con la corale “Quadriclavio” di Bologna, diretta dal maestro Lorenzo Bizzarri, con musiche di Franck, Grossi da Viadana, Bach, Rossini, Bruckner, Vivaldi.

Il coro di Valdieri era stato ospitato a Bologna nel maggio 2025; con l’invito a Cuneo si consolidano il connubio fra le due corali e l’amicizia dei due maestri.

Il coro “Ciantur ‘d Vudìer” è nato più di 50 anni fa; nel suo repertorio coesistono brani d'autore dal genere sacro a quello profano, con particolare attenzione alla ricerca e alla divulgazione del canto in lingua occitano/provenzale delle vallate alpine.

La corale “Quadriclavio” si dedica soprattutto alla musica sacra, classica, barocca e operistica. Nel 2025 ha festeggiato i 30 anni di attività e dal 1998 è diretta dall’attuale maestro Lorenzo Bizzarri.