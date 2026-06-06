Govone: Progetto Scaldacuore dona bilancia diagnostica all'Ospedale Regina Margherita di Torino

Progetto Scaldacuore, insieme a Marco Cortese promotore de “Il Cuore di Adelaide” ed a Pierpaolo Guelfo e Lucia Ercole Presidente de “Il Magico Paese di Natale” , ha realizzato un'importante donazione di una bilancia diagnostica per i bambini dell'Ospedale Regina Margherita di Torino, presso il reparto di Endocrinologia diretto dalla Prof.ssa Luisa De Sanctis, con il Dott. Raffaele Buganza e la Dott.ssa Massini del comparto nutrizionale.

L'iniziativa è stata resa possibile grazie ai contributi raccolti da Progetto Scaldacuore ODV attraverso il progetto dedicato ad Adelaide Colombano, alla collaborazione con la kermesse natalizia di Govone diretta da Pier Paolo Guelfo ed alla costante presenza dell'Agriturismo Cascina Roero di Davide Mo . Durante il pomeriggio di mercoledì 3 giugno, non sono mancati sorrisi, occhi lucidi ed abbracci, ma soprattutto la voglia di collaborazione e solidarietà a 360 gradi.

Un risultato che rappresenta un obiettivo sentito da tempo dal sodalizio govonese accreditato nell’albo del terzo settore di AOU - Città della Salute di Torino e già presente nell’ospedale Regina Margherita con donazioni di manufatti per tutti i piccoli pazienti ospedalizzati e non. L'iniziativa ha unito impegno solidale, partecipazione e attenzione concreta verso i bisogni dei più piccoli. La collaborazione tra realtà diverse ha reso possibile un gesto di valore per il territorio e per la sanità pediatrica.

“Govone, oltre ad essere terra di arte e cultura, primeggia nella definizione di Valle degli orti. Io, Pierpaolo e Davide crediamo fermamente che la prevenzione terziaria di patologie legate all'alimentazione trovi casa nelle terre coltivate sapientemente dai nostri contadini che assieme a professori universitari, medici e chef saranno gli attori di un progetto con lo sguardo rivolto alla salute psicofisica dei nostri giovani. Siamo fiduciosi ed aspettiamo tante famiglie con tanti bimbi l'11 ottobre a Govone per l'arte di stare bene secondo natura”.

Con l’entusiasmo che la distingue, Paola Parazzoli presidente di Progetto Scaldacuore ODV, ci dà una piccola anticipazione del loro prossimo evento.

Dichiara Pier Paolo Guelfo, direttore de Il Magico Paese di Natale.“Il Magico Paese di Natale da sempre desidera donare sorrisi e spensieratezza. Per questo abbiamo accolto con entusiasmo l'iniziativa di Progetto Scaldacuore ODV, perché crediamo che la vera magia nasca quando si riesce a regalare vicinanza, speranza e un sorriso ai bambini e alle loro famiglie, ogni istante, ogni momento del giorno e dell'anno”

La collaborazione tra queste realtà conferma quanto la solidarietà condivisa possa tradursi in un sostegno concreto alla salute dei bambini e al benessere delle famiglie. Gesti come questo rafforzano il legame tra comunità, territorio e strutture sanitarie, generando un impatto positivo che va oltre l'evento stesso. L'impegno del progetto proseguirà con nuove iniziative a sostegno della salute infantile e di percorsi di cura sempre più attenti ai bisogni dei più piccoli.

Progetto Scaldacuore è un'iniziativa di solidarietà dedicata ai più fragili ed all’umanizzazione degli ospedali. Opera in collaborazione con partner locali per promuovere progetti concreti a favore delle strutture sanitarie pediatriche, associazioni socio assistenziali ed umanitarie, scuole e per l’ambiente. Attraverso raccolte fondi, eventi e azioni condivise, il progetto sostiene interventi utili e immediatamente tangibili per la comunità. L'obiettivo è continuare a costruire una rete di aiuto stabile, partecipata e orientata al futuro.



Email: direzione@progettoscaldacuore.org

Telefono: +39 351-7598188

Web: www.progettoscaldacuore.org