Caramagna Piemonte, la solidarietà scende in campo con “Regala un sorriso”

Un traguardo di 1.300 euro raggiunti per la beneficenza, in particolare per sostenere il Dipartimento Materno-Infantile dell'ospedale "Michele e Pietro Ferrero". Questo il ricavato ottenuto la scorsa settimana, il 6 giugno, presso gli impianti sportivi di Caramagna Piemonte, in occasione del torneo benefico di calcio "Regala un Sorriso".

Alla competizione hanno partecipato Primi Calci, squadre Femminili e Vecchie Glorie. Tra i protagonisti le squadre di Cb Sport, Elledì FC, l'ex Caramagnese, Caramagna Ligure e Sommarivese. La giornata si è chiusa con una cena solidale.

"Regala un Sorriso" è il progetto solidale condotto dal presidente Carmelo Franceschini, insieme a Vincenzo Pizzonia e al consigliere regionale Daniele Sobrero, con lo scopo di collaborare, attraverso azioni concrete, con il Dipartimento Materno-Infantile dell'Ospedale "Michele e Pietro Ferrero" di Alba-Bra per migliorare i suoi vari servizi.

In questo caso sarà acquistato un ecografo 3D destinato alla diagnosi precoce dei tumori al seno nelle donne.