VOLLEY FEMMINILE / Il primo rinforzo per Mondovì è la schiacciatrice Sofia Cusma

Dopo l’annuncio della conferma di capitan Anna Aliberti, Mondovì Volley è felice di annunciare il primo innesto in vista della stagione 2026/27: vestirà infatti di rossoblù la giovane schiacciatrice Sofia Cusma.

Nonostante la verde età (classe 2004) Sofia ha già maturato un importante bagaglio di esperienza e di soddisfazioni nel contesto dei più importanti campionati nazionali. Opposta di ruolo in queste ultime stagioni, ma pronta a tornare nel ruolo di schiacciatrice, Cusma è un profilo dinamico, moderno e dotato di notevole potenza offensiva. Originaria di Trieste, è cresciuta pallavolisticamente nell’Argentario Volley, dove ha svolto l’intero percorso giovanile approdando anche in Serie B1. Successivamente ha vestito le maglie della Pieralisi Jesi e della L’ING Nottolini Capannori, entrambe realtà consolidate della Serie B1.Il suo percorso l’ha poi portata alla Zero5 Castellana Grotte, sempre in B1, esperienza che le ha permesso di consolidare ulteriormente il proprio livello nonostante la giovane età. L’ultima stagione è stata quella più simbolica e ricca di soddisfazioni: in Serie A2 con la Cda Talmassons (e a fianco delle ex “Pumine” Francesca Scola e Beatrice Molinaro), Sofia Cusma ha contribuito alla conquista della promozione in A1, vivendo un’annata di alto profilo tecnico e agonistico.Per Mondovì Volley si tratta di un innesto di grande prospettiva, capace di portare freschezza, energia e qualità in un reparto che coach Daniele Sciarrotta e il DS Max Rubado stanno costruendo con attenzione e identità.

Proprio il DS Rubado commenta: “Si tratta di un’atleta dal gran fisico (187cm), e nonostante l'età già con molta esperienza nelle categorie nazionali, una persona con tanta voglia di fare e di lavorare, il tutto unito a molto entusiasmo. Dopo due anni in cui ha ricoperto il ruolo di opposto, quest'anno sarà utilizzata nuovamente come schiacciatrice, ruolo che aveva ricoperto all'inizio della sua carriera.”

Felice per la nuova avventura è anche la stessa Sofia Cusma: “Sono veramente entusiasta di far parte del progetto, mi ha colpito fin da subito. Vengo da un anno dove ho imparato tanto e non vedo l’ora di poter entrare in campo e lottare con le mie future compagne. Mi hanno sempre parlato di Mondovì come una realtà solida e professionale. Aspetto solo l’inizio della stagione!”

La società accoglie Sofia con entusiasmo, certa che il suo arrivo rappresenti un tassello importante nella costruzione della squadra 2026/27 e un investimento significativo sul futuro del gruppo.