EVENTI / Giugno in Granda si apre con la Fiera degli Acciugai di Dronero e la Festa delle Rose di Bossolasco

Domenica di grandi appuntamenti in provincia di Cuneo, a partire dall’ultima tappa del Giro d’Italia Wonderful Women 2026 a Saluzzo, accompagnata da tanti appuntamenti di richiamo, come la Fiera degli Acciugai a Dronero o la Festa della Fioritura delle Rose a Bossolasco e la tappa di Busca del Mondiale Supermoto.

Molti eventi outdoor caratterizzano la prima domenica di giugno, come escursioni, pedalate, raduni motoristici, eventi sportivi, ma anche tante occasioni per girovagare fra mercatini, librerie, mostre, sagre paesane o laboratori creativi.

Si ripete l’iniziativa Castelli Aperti (vedi riquadro iniziale) con molte dimore e giardini storici visitabili e per chi ama la musica, sono in programma alcuni importanti concerti, fra cui il “Vernant que Chanta” a Vernante.

Consigliamo sempre di prestare attenzione alle previsioni del tempo.

Tutti gli eventi della provincia li trovate su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.it .

Domenica 7 giugno sarà anche possibile visitare numerose dimore storiche, castelli e giardini in tutta Italia, grazie all’iniziativa Castelli Aperti e a diverse iniziative di circuiti culturali.

Ecco l’elenco delle località visitabili in provincia di Cuneo:

Alba – Museo Diocesano di Alba: aperto dalle 14.30 alle 18.30. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/museo-della-cattedrale-mudi-alba.html

Barolo – Castello Falletti di Barolo e WIMU Wine Museum: aperto dalle 10.30 alle 19. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/castello-falletti-di-barolo-wimu-wine-museum.html

Bra – La Zizzola: dalle 10 alle 18. Ingresso gratuito.

Bra – Museo Civico di Storia Naturale Craveri: aperto dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30

Bra – Museo Civico di Palazzo Traversa: aperto dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30.

Bra – Museo del Giocattolo: ingresso esclusivamente con visita guidata negli orari: 10.30 - 11.30 - 14.30 - 15.30 – 16.30. Non necessaria la prenotazione.

Busca - Castello del Roccolo: visite guidate dalle 14.30 alle 19. Info: www.castellodelroccolo.it

Cherasco – Palazzo Salmatoris: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Ingresso gratuito.

Corneliano d'Alba – Torre di Corneliano: apertura solo su prenotazione alla Fondazione con almeno due giorni di anticipo ai numeri Tel. 338/9654524 e Tel. 340/8026232. Annullamento in caso di maltempo.

Dronero – Museo Civico Luigi Mallé: dalle 15 alle 19 (ultimo ingresso ore 18.30).

Fossano – Castello dei Principi D’Acaja: aperto con partenza tour alle ore 11, 15 e 16.30. Biglietteria presso l’Ufficio Turistico (corte interna del maniero). Consigliata la prenotazione. Numero Verde 800 210 762 - Tel. 0172 601 60; iatfossano@visitcuneese.it .

Govone – Castello Reale: aperto dalle 10 alle 12:30 e dalle 15 alle 18 (ultimo ingresso ore 17.30). Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-reale-di-govone.html

Magliano Alfieri – Museo dei soffitti in gesso e Teatro del Paesaggio - Castello degli Alfieri di Magliano: aperto con orario 10.30-18.30. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/castello-degli-alfieri-di-magliano.html

Manta – Castello della Manta: aperto con orario 10-18. Ingresso Iscritti FAI gratuito.

Mombasiglio- Museo del Gen. Bonaparte nel Castello di Mombasiglio: dalle ore 10 alle ore 18.

Mondovì – Museo della Casa: aperto dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Pamparato – Borgo Antico e Castello di Pamparato: visite guidate su prenotazione, turno unico ore 15.30. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/cuneo/borgo-antico-e-castello-di-pamparato.html

Priero - Borgo e Torre Medievale di Priero: visite guidate previa prenotazione dalle ore 10 alle ore 18. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/cuneo/borgo-e-torre-maestra-di-priero.html

Roddi - Castello di Roddi: visite guidate ogni ora: 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-di-roddi.html

Saluzzo - Casa Cavassa: orario 10-13 e 14-19. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/museo-civico-casa-cavassa-di-saluzzo.html

Saluzzo – Casa Natale di Silvio Pellico: visite accompagnate dalle 14 alle 19. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/casa-pellico-casa-museo-di-saluzzo.html

Saluzzo – La Castiglia: orario 10-13 e 14-19. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/la-castiglia-di-saluzzo.html

Saluzzo – Torre Civica e Pinacoteca Olivero: orario 10-13 e 14-19. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/torri/torre-civica-di-saluzzo.html

Saluzzo - Villa Belvedere Radicati: orario 10-13 e 14-19. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/ville/villa-belvedere-di-saluzzo.html

Savigliano – Museo Civico A. Olmo e Gipsoteca D. Calandra:orario 10-13 e 15-18.30.

Savigliano – Palazzo Muratori Cravetta: visite guidate con prenotazione obbligatoria con orari 09.30 e 14. Prenotazione obbligatoria: ufficioturistico@comune.savigliano.cn.it

Savigliano – Torre Civica: visite ore 10.30 e 15. Prenotazione consigliata: ufficioturistico@comune.savigliano.cn.it Punto di accoglienza: ufficio turistico, piazza Santarosa.

Serralunga d’Alba – Castello di Serralunga d’Alba: aperto con visite guidate alle ore 10.30; 11.15; 12; 12.45; 14.30; 15.15; 16; 16.45; 17.30. Ingresso ridotto prima domenica del mese. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-di-serralunga-dalba.htm

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CUNEO: 80 ANNI COLDIRETTI

Domenica 7 giugno proseguono le celebrazioni per gli 80 anni di Coldiretti Cuneo.

CUNEO: PEDALATA ROSA

Domenica 7 giugno si terrà la Pedalata Rosa Michelin Sport Club, percorso cicloturistico che segue l'itinerario della Randonnée. Ritrovo alle ore 8.30 dal piazzale del Michelin Sport Club, partenza alle ore 9, con passaggio in piazza Galimberti e sul percorso del Giro Women a Saluzzo, ritorno al Michelin Sport Club. Info: https://michelinsportclub.it/pedalata-rosa/

CUNEO: FESTA DELLA NASCITA

Domenica 7 giugno, dalle 10 alle 18.30, piazza Virginio e il Complesso Monumentale di San Francesco ospiteranno la quarta edizione della “Festa della Nascita: una giornata per crescere insieme”. Info: 0171/444641.

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ALBA: NOTTE BIANCA DELLE LIBRERIE

Domenica 7 giugno torna la Notte Bianca delle Librerie, con due giorni di presentazioni diffuse nel centro storico, laboratori per bambini, incontri con gli autori, ma anche musica e letture ad alta voce. Info: https://visitalba.eu/evento/notte-bianca-delle-librerie

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BENE VAGIENNA: MOSTRE

Nel week end saranno visitabili le numerose mostre in corso a Bene Vagienna, nella Cella Campanaria, nella chiesa di San Bernardino, nel Palazzo Lucerna di Rorà e in Casa Ravera. Consultare il sito https://www.amicidibene.it/

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BORGO SAN DALMAZZO: RADUNO 500 E VESPE

Domenica 7 giugno, con iscrizioni presso piazza della Meridiana, si terranno il 2° Raduno di 500 Storiche e il 1° Raduno di Vespe. Nel programma momenti conviviali e un percorso comune verso San Pietro di Monterosso Grana, con rientro serale a Borgo Nuovo per “Pizza in Piazza” e il concerto finale. Info. 334 93 68 866 - 347 44 50 985.

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BOSSOLASCO: FESTA DELLA FIORITURA DELLE ROSE

Domenica 7 giugno si svolgerà la “Festa della Fioritura delle Rose”, con un programma ricco di eventi: Mostra-mercato florovivaistica con 25 espositori d’élite, mostra dei pittori di Bossolasco, visita guidata a tappe per famiglie, laboratori didattici per adulti e bambini. Parco delle Rose accessibile e aperto a tutti. Info: https://roserose.eu

BOSSOLASCO: FAMILY TOUR

Domenica 7 giugno, durante la Festa della Fioritura, torna il Family Tour: una visita guidata pensata per tutta la famiglia, grandi e piccini, nel cuore dell'Alta Langa. Due turni disponibili alle 15.30 e alle 17.Info: https://www.turismoinlanga.it/

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BRA: FAMIGLIE IN FESTA

Domenica 7 giugno avrà luogo l’evento di chiusura di “Famiglie in festa 2026”. Alle ore 9 da piazza Giolitti partenza di “Bici in città”, pedalata non competitiva a cura della Uisp. Alle 14.30 arrivo dell’autobus teatrale a due piani di Sciara Progetti ed esperienza immersiva e partecipativa sul tema della violenza di genere. Info: www.forumfamigliecuneo.org

BRA: FESTIVAL DELLO YOGA

Domenica 7 giugno, nel parco della Zizzola, torna il Festival dello Yoga, per sperimentare gratuitamente diverse pratiche di yoga. Classi libere e aperte, adatte ad adulti e bambini. Due giorni di pratiche, workshop, meditazione e incontri con insegnanti e professionisti da tutto il Piemonte. Ingresso libero. Info: https://www.associazioneorora.org/eventi

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BUSCA: KART PLANET

Domenica 7 giugno terzo appuntamento del Campionato del Mondo FIM Supermoto 2026, con i migliori specialisti mondiali della derapata, che si sfideranno sul prestigioso Circuito Internazionale Kart Planet di Busca. Info: https://kartplanet.it/home.asp

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CARAGLIO - MONTEROSSO GRANA: ESCURSIONE CAVE DI ARDESIA

Domenica 7 giugno, con ritrovo alle ore 9 in Porta di Valle presso il Filatoio di Caraglio, escursione ad anello intorno a San Pietro di Monterosso Grana alla scoperta delle cave di ardesia. Evento a pagamento. Durata: giornata intera (pranzo al sacco). Info: https://www.emotionalp.com

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CARRÙ: PIACERE … CARRÙ

Domenica 7 giugno si terrà la manifestazione "Piacere ... Carrù", con stand gastronomici, hobbisti mercato straordinario, mercatino hobbisti, negozi aperti e street food. Appuntamento in piazza Divisione Alpina Cuneense e vie del centro. Info: https://www.confcommerciocuneo.it/

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CENTALLO - BOSCHETTI: FESTA MADONNA DI LORETO

Domenica 7 giugno proseguono i festeggiamenti dedicati alla Madonna di Loreto. Info: 331 83 61 843.

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CHIUSA DI PESIO: IL SOLE E LA MONTAGNA

Domenica 7 giugno, dalle ore 10.30 alle ore 13, l’associazione Astrofili Bisalta propone un evento speciale dedicato a tutti gli appassionati di natura e cielo: un’esperienza unica che unisce la scoperta dell’astronomia alla valorizzazione del territorio. Info: 0171/734990.

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DEMONTE: MOSTRA ALESSIA CLEMA

Domenica 7 giugno sarà visitabile a Palazzo Borelli la mostra di Alessia Clema intitolata "Paesaggi del contemporaneo" e curata da Ugo Giletta. Orari: 10.30-12 / 17-18.30. Info: amicididemonte@gmail.com

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DOGLIANI: 135 ANNI DELLA FILARMONICA “IL RISVEGLIO”

Domenica 7 giugno, dalle ore 17, in piazza Belvedere a Dogliani Castello, della Banda Musicale Giovanile del Piemonte in occasione dei 135 anni della Filarmonica "Il Risveglio". In caso di maltempo l'evento si sposterà nei locali della sala polivalente di via Louis Chabat. Ingresso libero.

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DRONERO: FIERA DEGLI ACCIUGAI

Domenica 7 giugno proseguono gli eventi della Fiera degli Acciugai. La manifestazione affonda le radici dall'antica tradizione montana, raccontando un mondo che ha ancora tracce vive in valle Maira, tra sapori, natura e tutta la cultura Occitana. La Piazza dei balocchi, l’Artigianato, lo street Food, birre artigianali, cultura e formazione, il Mulino: dalle ore 10 alle ore 19. Info: https://www.vallemaira.org/eventi/fiera-degli-acciugai/

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MONDOVÌ: VETRINA DEI MONDIALI DI CALCIO

Domenica 7 giugno, nell'Antico Palazzo di città a Piazza (ingresso gratuito tutti i giorni 10.30-12.30 e 14-18), 22 mondiali di calcio saranno raccolti in una mostra curata da Gian Claudio Bruno. L'esposizione, la sua 27a, sarà composta da una settantina di cornici che racconteranno successi e delusioni delle varie nazionali partecipanti alla fase finale delle rassegne iridate e dei loro grandi campioni. Info: 0174/330358.

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MONTALDO DI MONDOVÌ - VERNAGLI: PASSEGGIATA

Domenica 7 giugno con partenza alle ore 9 dalla località Vernagli, si terrà una "Passeggiata sperimentale" lungo il Cammino della Maddalena. Si parte da Vernagli e si arriverà al Castello di Casotto. La partecipazione è libera. Info: 347 05 94 646.

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MONTICELLO D’ALBA: ROERO CULTURA

Domenica 7 giugno negli spazi attorno al Castello avrà luogo l’evento Roero Cultura, animato dai Comuni del Roero, dalle biblioteche e dalle associazioni del territorio. Nel pomeriggio spazio alla cultura, con un appuntamento dedicato a Giovanni Arpino, in vista del centenario della nascita, e con una conferenza sul patrimonio storico del Roero e sul parco del Castello di Monticello, recentemente riqualificato. Apertura straordinaria della Cappella di San Ponzio, custode di affreschi medievali raramente visitabili, insieme alle visite guidate del Castello e del suo parco storico. Info: https://valorizzazioneroero.it

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MOROZZO: VOXONUS FESTIVAL

Domenica 7 giugno, alle ore 17, presso il Castello di Morozzo e nell’ambito di Voxonus Festival, si terrà il concerto “Oltre lo schermo” del Castello Trio Crossover con Claudio Gilio (viola), Alberto Fantino (fisarmonica), Maurizio Baudino (chitarra). Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Info: 019/ 824663 – www.orchestrasavona.it

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NEIVE: MOSTRA MYSTIC GOLD

Nel week end sarà ancora visitabile la mostra personale dell’artista Marco Fiaschi, dal titolo Mystic Gold, negli spazi espositivi della galleria di Neive, in Via Rocca 31. Orari: 10 - 13 e 14 - 18. Info: https://www.contemporarygart.com

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ORMEA: IL CUORE DELLA MONTAGNA

Nel week end continuano i numerosi eventi legati a “Il cuore della montagna”. Info: 0174/392157.

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RACCONIGI: FESTA DEL GELSO

Domenica 7 giugno, torna la Festa del Gelso, organizzata dal Museo Della Seta e dedicata all'approfondimento del tema della produzione del prezioso tessuto, che ha caratterizzato la storia della città. Info: https://setaracconigi.com/

RACCONIGI: APPUNTAMENTO IN GIARDINO

Domenica 7 giugno, alle ore 14.45, speciale visita guidata alla Tenuta Berroni di Racconigi. La visita punterà particolarmente l'attenzione sulle curiosità riguardanti il delizioso parco all'inglese e sarà arricchita da spunti recentemente emersi da ricerche d'archivio. Info: https://www.cuneoalps.it/

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ROCCAFORTE MONDOVÌ: OFF OUTDOOR FREE FESTIVAL:

Domenica 7 giugno si svolgerà l’evento “Off Outdoor Free Festival”, dedicato alle attività sportive outdoor praticabili nella zona montana e pedemontana delle valli Ellero e Pesio. Info: 339 113 0291 - outdoorfreefestival@gmail.com

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SALUZZO: GIRO D’ITALIA WOMEN

Domenica 7 giugno il Giro d’Italia Wonderful Women 2026, dopo il tappone del Sestriere, avrà partenza e arrivo dell’ultima tappa a Saluzzo. Info: https://www.giroditaliawomen.it/tappe/tappa-9-del-giro-ditalia-women-2026-saluzzo-saluzzo/

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SANFRÈ: RADUNO ALPINI DEL ROERO

Domenica 7 giugno si svolgerà il 25° Raduno Intersezionale Alpini del Roero, in occasione del 25° anniversario del locale Gruppo Alpini. La giornata culminerà con la grande sfilata per le vie del paese e la Santa Messa. Info: www.ana.it

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SAVIGLIANO: MOSTRA

Nel week end il Museo Civico Gipsoteca di Savigliano ospita la mostra “Dalla Resistenza alla Costituzione” nell’80° della Costituente. Info: https://museocivicosavigliano.it

SAVIGLIANO: XXXVI RASSEGNA INTERNAZIONALE DI CANTO CORALE

Domenica 7 giugno proseguono gli appuntamenti della 36ª Rassegna Internazionale di Canto Corale “Sergio Chiarlo”, storico appuntamento dedicato alla musica corale che quest’anno celebra anche il 51° anno di attività del Coro Milanollo di Savigliano. Info: 340 68 56 173 - 347 80 72 022

SAVIGLIANO: MERCATINO ANTIQUARIATO

Domenica 7 giugno, fin dal mattino, si svolgerà il mercatino dell'antiquariato e del collezionismo nel centro storico della città. Sulle bancarelle sarà possibile trovare oggetti, libri, stampe, quadri e cornici, prodotti tessili, monete, francobolli e mobili antichi. Info: 335 61 76 331.

SAVIGLIANO: LABORATORIO FIORI D'INCHIOSTRO

Domenica 7 giugno, dalle ore 10, presso il MUSES – Accademia Europea delle Essenze di Savigliano, si terrà il laboratorio “Fiori d’Inchiostro: osservazioni di botanica artistica”, a cura di Giorgia Cuore di Inchiostro, illustratrice e docente. Info: www.accademiaessenze.it

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VALCASOTTO: CONCERTO AL CASTELLO DI CASOTTO

Domenica 7 giugno, alle ore 15.30, nel castello di Casotto, si terrà il concerto ensemble di Corni a cura del polo culturale di Garessio. Info: 0174/33 976.

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VALDIERI: FESTA DI INIZIO STAGIONE AL RIFUGIO REMONDINO

Domenica 7 giugno, a partire dalle ore 11, il Rifugio Remondino (Vallone Assedras, Valdieri) organizza una polentata per festeggiare l'inizio della stagione 2026. Evento a pagamento, prenotazione obbligatoria. Info: 389 63 64 622 - https://rifugioremondino.it

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VENASCA: ESPOSIZIONE FOTOGRAFICA

Domenica 7 giugno sarà visitabile l’esposizione delle fotografie storiche animate “Forni narranti… storie di pane, cultura e condivisione” presso il Vecchio Municipio, Via Morbiducci n. 2.

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VERNANTE: VERNANT QUE CHANTA

Domenica 7 giugno torna in val Vermenagna “Vernant que Chanta”, la giornata dedicata alla musica tradizionale e alla convivialità in onore di Walter Bassignano. Il paese di Vernante si animerà con esibizioni delle corali per le vie del centro, mostra di coltelli in Piazza de l’Ala e, dalle ore 19, polentata presso la tettoia ex segheria. Info: 0171/920550

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VICOFORTE: FLORETE FLORES

Domenica 7 giugno, VIII edizione della manifestazione floro-vivaistica “Florete Flores” nell'area circostante il Santuario della Natività di Maria Regina Montis Regalis, nei pressi della palazzata. Accanto alla rassegna floreale torna "Fior di Pro Loco”, con street food e la convivialità. Info: https://www.comune.vicoforte.cn.it

VICOFORTE: FLOWER GRAVEL