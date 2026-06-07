La Fiaccola Alpina del Roero fa tappa a Ceresole d’Alba: tradizione, memoria e comunità

Accoglienza partecipata nel pomeriggio di ieri, 6 giugno, per l’arrivo della Fiaccola Alpina del Roero a Ceresole d’Alba, una delle tappe del percorso che accompagna simbolicamente il territorio verso il 25° Raduno Intersezionale degli Alpini del Roero, in programma il 6 e 7 giugno a Sanfré. La staffetta della fiaccola, oltre al valore cerimoniale, richiama i temi della memoria, della solidarietà e del legame tra i paesi del comprensorio alpino e roerino.



A Ceresole d’Alba l’iniziativa ha raccolto la partecipazione di Alpini, volontari e cittadini, confermando il ruolo di queste manifestazioni come momento di incontro per la comunità locale. Il passaggio della fiaccola ha rappresentato non solo un gesto simbolico, ma anche un’occasione per rinsaldare valori condivisi come amicizia, servizio e appartenenza, da sempre al centro della tradizione alpina.



La tappa ceresolese si inserisce nel contesto del Roero, territorio collinare del basso Piemonte noto per i suoi borghi, i sentieri e una forte identità locale, dove gli eventi associativi continuano a svolgere un ruolo importante nella vita sociale. Non è un caso che proprio in quest’area i gruppi alpini abbiano mantenuto nel tempo una presenza attiva, capace di tenere insieme commemorazione storica, sostegno al territorio e partecipazione civica.



Dopo la sosta a Ceresole d’Alba, la Fiaccola Alpina ha ripreso il suo cammino verso Sanfré, comune che in questi giorni ospita iniziative legate al raduno, tra cui momenti espositivi e appuntamenti pubblici dedicati alla storia delle Penne Nere e al loro significato civile oltre che associativo. Il percorso della fiaccola diventa così un filo che unisce i paesi del Roero in un racconto comune fatto di memoria, presenza sul territorio e senso di comunità.