Incendio in una stalla a Sanfront: animali messi in salvo, nessun ferito (FOTO E VIDEO)

Momenti di apprensione nella mattinata di oggi, intorno alle 11.20, a Sanfront, in frazione Serro, lungo via Divisione Cuneense, dove è divampato un incendio all’interno di una stalla con animali presenti. Secondo le prime informazioni, le fiamme hanno coinvolto la struttura e alcune rotoballe depositate all’interno. I bovini presenti nella stalla sono stati evacuati in tempo, evitando conseguenze peggiori. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Saluzzo, affiancati dai volontari di Barge e Busca, che hanno lavorato per contenere il rogo e mettere in sicurezza l’area.

L’incendio è stato domato e, al momento, i soccorritori si trovano ancora sul posto per le operazioni di bonifica e messa in sicurezza.

Fortunatamente non si registrano feriti e tutti gli animali sono stati salvati.