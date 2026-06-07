domenica 07 giugno
Incendio in una stalla a Sanfront: animali messi in salvo, nessun ferito (FOTO E VIDEO)
Leggi le ultime di: Cronaca
 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 07 giugno 2026, 13:42

Incendio in una stalla a Sanfront: animali messi in salvo, nessun ferito (FOTO E VIDEO)

Intervenuti i vigili del fuoco di Saluzzo, Barge e Busca

Momenti di apprensione nella mattinata di oggi, intorno alle 11.20, a Sanfront, in frazione Serro, lungo via Divisione Cuneense, dove è divampato un incendio all’interno di una stalla con animali presenti. Secondo le prime informazioni, le fiamme hanno coinvolto la struttura e alcune rotoballe depositate all’interno. I bovini presenti nella stalla sono stati evacuati in tempo, evitando conseguenze peggiori. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Saluzzo, affiancati dai volontari di Barge e Busca, che hanno lavorato per contenere il rogo e mettere in sicurezza l’area. 

L’incendio è stato domato e, al momento, i soccorritori si trovano ancora sul posto per le operazioni di bonifica e messa in sicurezza. 

Fortunatamente non si registrano feriti e tutti gli animali sono stati salvati.

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GIUGNO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium