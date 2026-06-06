Si infortuna nei boschi di Garessio con la moto da trial: trasportato al CTO di Torino

Intervento complesso nel pomeriggio di oggi, sabato 6 giugno a Garessio dove, in località Sparvaira, un uomo sulla sessantina è stato coinvolto in un incidente con la sua moto da trial.

L'allarme è scattato verso le 17.30, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco volontari del locale distaccamento che hanno provveduto a raggiungere l'uomo a piedi, in quanto le condizioni della strada, ubicata in zona boschiva, non consentivano il passaggio dei mezzi.

Individuato l'uomo, sono stati portati sul posto i soccorritori del personale sanitario del 118. I Vigili del Fuoco hanno aperto un sentiero con le motoseghe, per consentire il trasporto dell'infortunato vero verso l'eliporto di Garessio dove è stato disposto il trasferimento al CTO di Torino.