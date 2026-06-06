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Cronaca | 06 giugno 2026, 19:50

Si infortuna nei boschi di Garessio con la moto da trial: trasportato al CTO di Torino

L'incidente nel pomeriggio di oggi, sabato 6 giugno, in località Sparvaira

Immagine di repertorio

Immagine di repertorio

Intervento complesso nel pomeriggio di oggi, sabato 6 giugno a Garessio dove, in località Sparvaira, un uomo sulla sessantina è stato coinvolto in un incidente con la sua moto da trial. 

L'allarme è scattato verso le 17.30, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco volontari del locale distaccamento che hanno provveduto a raggiungere l'uomo a piedi, in quanto le condizioni della strada, ubicata in zona boschiva, non consentivano il passaggio dei mezzi. 

Individuato l'uomo, sono stati portati sul posto i soccorritori del personale sanitario del 118. I Vigili del Fuoco hanno aperto un sentiero con le motoseghe, per consentire il trasporto dell'infortunato vero verso l'eliporto di Garessio dove è stato disposto il trasferimento al CTO di Torino. 

Arianna Pronestì

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