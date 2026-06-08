“Bene l’intervento dei Vigili, situazione migliorata in pochi giorni”

Riceviamo e pubblichiamo:

Buongiorno Direttore,



in centro Cuneo, zona Piazza Europa, un negozietto vendeva alcolici dopo le 19.30 e sino alle 22 , ma spesso anche dopo. Ciò in aperto contrasto con l'ordinanza Comunale che lo vieta espressamente.



Era diventato il ritrovo di gente che li acquistava, beveva in giro lasciando le bottiglie ovunque, spesso sulla Piazza, sulle panchine e sul prato e molte volte gli stessi soggetti, finivano per ubriacarsi con urla e litigi nonché minacce con le stesse bottiglie di vetro!



Mi sono recato dall'' Ufficio dei Vigili Urbani di Corso Giolitti e li ho trovato tutto il personale disponile e attento. Ricordo con piacere in particolare il Vigile Nardozzi Alberto.



Dopo solo pochissimi giorni la situazione è totalmente migliorata e le cose negative sopradescritte sono " scomparse " !!



So di un passaggio risolutivo e chiaro da parte appunto dei Vigili Urbani.



Ottimo e celere lavoro. Grazie e complimenti!

Lettera firmata