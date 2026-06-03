Viabilità drammatica nelle valli occitane: "La Provincia ci ha abbandonati"

Riceviamo e pubblichiamo l'analisi di Assemblada Occitana Valadas su alcune criticità rilevate sulle strade di alta montagna.

Come Assemblada Occitana Valadas ci uniamo al grido di dolore che hanno lanciato (più e più volte a dir il vero, mai ascoltati) i castalmagnesi della minoranza consigliera sulla situazione della viabilità provinciale nella provincia di Cuneo. Una situazione che in montagna è semplicemente drammatica.

La manutenzione, da decenni carenti, negli ultimi anni è diventata praticamente assente. I cantonieri provinciali sono sempre meno (a quanto risulta a Castelmagno- castelmahn Pais d'oc, in valle grana è addirittura assente un cantoniere in pianta stabile per la valle Grana).

Le alti valli occitane sono particolarmente trascurate: nel tempo abbiamo raccolto numerose segnalazioni di disagi: in valle Grana praticamente a ogni nevicata numerosi rami si piegano e si spezzano ustruendo la sede stradale, costringendo gli utenti ad "aprirsi la strada da soli”. In valle Varaita ci sono numerosi tratti di strada da asfaltare, alcuni tratti con autentiche voragini da coprire.

Ricordiamo inoltre come nell'estate 2024 sulla provinciale per Limonetto in valle Vermenagna non è stata trinciata, sono saliti solo 2 volenterosi cantonieri che hanno decespugliato il bordo a settembre.

A questo punto è lecito domandarsi a cosa servano le province (ma domanda simile è giustificato porsi per la manutenzione delle ferrovie…). Sono solo dei luoghi dove riciclare politici trombati o hanno una funzione reale per i cittadini?

Noi siamo convinti che le province abbiano senso se territorialmente coerenti e presenti (come lo sarebbe una provincia autonoma occitana, di cui ci faremo sempre portavoce) e soprattutto con fondi veri, quei fondi che il governo in carica ha dirottato “in prestito????” Per il ponte sullo stretto di Messina…

Dal nostro punto di vista occorre un forte aumento dei fondi per le province. Se questi fondi non ci sono si provveda a dare maggiori fondi, personale e autonomia ai comuni (che sono l' ente più vicino al cittadino).

Come Assemblada Occitana Valades ci poniamo con furore a favore di nuove assunzioni tra i cantonieri provinciali. Non è vero che appaltando i lavori si risparmia. Semplicemente i lavori non si fanno più, e questo è sotto gli occhi di chiunque transiti in una strada provinciale.

Si smette di dimenticare la montagna perché ‘ormai spopolata’.