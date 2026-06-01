Professionalità e attenzione all’Ospedale di Mondovì: il grazie di un paziente

Riceviamo e pubblichiamo:

Buongiorno,

sono un paziente di 46 anni seguito dall’ambulatorio di Ortottica dell’Ospedale di Mondovì.

Nel 2022 mi è stata diagnosticata una malattia autoimmune rara che interessa anche gli occhi e la vista. Da allora sono seguito costantemente dal personale medico dell’ambulatorio per i controlli periodici che si rendono necessari.

Non farò né nomi e né cognomi ma voglio, con la presente, dare il giusto risalto alla professionalità del personale dell’Ambulatorio di Ortottica dell’Ospedale di Mondovì.

Ultimamente ho avuto bisogno di un’ulteriore assistenza legata ad esigenze lavorative per certificare le mie caratteristiche specifiche. Ebbene, anche in questo caso, il Medico dell’ambulatorio ha soddisfatto le mie necessità facendosi carico della richiesta documentandosi e interfacciandosi anche con colleghi e superiori.

Grazie, grazie, grazie!



Edgardo Manfredi