Marina Marazza alla Libreria Ubik di Fossano con “Il Rosso del Re. La saga dei Barolo”

Giovedì 11 giugno alle ore 18:30 la Libreria Ubik di Fossano ospiterà la scrittrice Marina Marazza, autrice del romanzo “Il Rosso del Re. La saga dei Barolo”, edito da Solferino.

Il libro conduce i lettori nella Torino dell’Ottocento, in un’epoca attraversata da fermenti politici, trasformazioni sociali e grandi ambizioni. Al centro della narrazione ci sono Giulia e Tancredi di Barolo, una coppia capace di unire visione, generosità e spirito innovativo.

Mentre il loro impegno benefico si allarga a favore dei più fragili — dai poveri ai carcerati, dai bambini abbandonati alle donne in difficoltà — cresce anche la necessità di sostenere economicamente queste opere attraverso la loro tenuta e la produzione di un vino destinato a diventare simbolo di prestigio: il Barolo.

Tra intrighi di corte, passioni politiche, drammi familiari e destini femminili, Marina Marazza restituisce il ritratto di una donna fuori dal comune: Giulia di Barolo, figura moderna, colta e profondamente generosa, capace di lasciare un segno nella storia civile e sociale del suo tempo.

L’incontro sarà un’occasione per approfondire i temi del romanzo e dialogare con l’autrice su storia, famiglia, impegno sociale e grandi figure femminili. Un appuntamento pensato per i lettori appassionati di romanzi storici, saghe familiari e narrazioni capaci di intrecciare vicende private e grandi eventi collettivi.

A dialogare con Marina Marazza sarà Agata Pagani, giornalista de La Fedeltà. La partecipazione è gratuita ma è richiesta la prenotazione per posti limitati.

Per info e prenotazioni chiamare o scrivere tramite whatsapp al numero 0172 247328 o tramite email fossano@ubiklibri.it della Libreria Ubik di Fossano