Evolution Horizon Award per il terzo anno consecutivo sceglie Mediafriends come charity partner

L'Evolution Horizon Award entra nel vivo della sua terza edizione con una conferma significativa, la scelta di Mediafriends nel ruolo di charity partner dell'evento, come nei due anni precedenti.

Le iscrizioni alla nuova edizione della kermesse sono già aperte e stanno registrando un’ampia partecipazione. La serata di gala celebrativa della manifestazione si terrà il 9 novembre 2026 a Milano, nella suggestiva ambientazione "Immersive room 360" dell'Enterprise Hotel di Corso Sempione, design hotel caratterizzato da un forte orientamento all'innovazione e all'efficienza tecnologica.

“Dopo il grande successo delle prime due edizioni, l'Evolution Horizon Award si conferma come piattaforma di incontro tra istituzioni, aziende e partner, promuovendo nuove visioni condivise e collaborazioni” – afferma Chiara Osnago Gadda, event manager della kermesse – “il premio riconosce e celebra le eccellenze che traducono operativamente i temi dello sviluppo e della cooperazione, i mantra di questa edizione insieme al concetto di visione condivisa”.

L'obiettivo dell’evento, è generare un circolo virtuoso fondato su consapevolezza, azioni concrete, condivisione e divulgazione, senza distinzione di categorie aziendali: dall'ambiente alla tecnologia, dal benessere e wellness al food & wine, dall'edilizia alla sanità, dal design alla sicurezza, dalla moda al turismo, fino all'intelligenza artificiale, alla finanza, alla robotica e alla blockchain.

Mediafriends — Ente Filantropico è un Organismo del Terzo Settore collegato a Reti Televisive Italiane S.p.A., Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. e Medusa Film S.p.A., costituito come Organizzazione non lucrativa di utilità sociale. L’Ente persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e non distribuisce utili o avanzi di gestione, destinandoli invece alle proprie attività istituzionali, salvo quanto previsto dalla legge.

Mediafriends promuove e realizza eventi, con particolare attenzione a quelli televisivi, per la raccolta di fondi destinati alla beneficenza e al finanziamento di progetti nei settori dell’assistenza sociale, sanitaria e socio‑sanitaria; della beneficenza; dell’istruzione e formazione; della tutela e valorizzazione della cultura, dell’arte e del patrimonio storico; della tutela dell’ambiente; e della cooperazione internazionale. Dunque, in definitiva, per l’Evolution Horizon Award aver scelto Mediafriends come charity partner rappresenta un'opportunità per amplificare e rafforzare la missione sociale della manifestazione.

Le iscrizioni al premio sono già aperte: modalità e informazioni sono disponibili a questo link e, per qualsiasi richiesta, è possibile scrivere a segreteria@evolutionhorizonaward.com

Il termine ultimo per presentare la propria candidatura è fissato per il 9 ottobre.