Pallacanestro Farigliano: giovani campioni, tre trionfi regionali

Juniores Csi

PF 71

SALUZZO 56

Grande impresa per la formazione Juniores, che nella finale regionale disputata a Valenza ha superato Saluzzo con il punteggio di 71-56, conquistando il titolo di campione regionale.

I ragazzi classe 2008-2009 hanno indirizzato la gara fin dalle prime battute, grazie a un approccio energico e determinato, chiudendo il primo quarto sul 26-15. Nel secondo periodo la Pallacanestro Farigliano ha ulteriormente alzato l'intensità difensiva, concedendo appena 6 punti agli avversari e andando all'intervallo lungo avanti 43-21.

Nella ripresa Saluzzo ha tentato la rimonta, riuscendo a ridurre il divario fino al -10, ma i fariglianesi hanno saputo gestire il vantaggio e chiudere la sfida sul definitivo 71-56, potendo così festeggiare la conquista del titolo regionale.

PF. Alberione, Barberis, Cappellaro, Manera, Pecchenino, Roagna, Sappa, Sarotto, Viara.

All. Casetta, Alberione.

Allievi Csi

PF 75

BC MONDOVÌ 50

La PF conquista per la quarta volta il titolo regionale CSI nella categoria Allievi e stacca il pass per le Finali Nazionali di Pesaro, in programma a fine mese. Nella finale disputata a Valenza, i ragazzi allenati da Alberione e Casetta hanno superato il Basket Mondovì con il punteggio di 75-50 al termine di una gara dai due volti. L'avvio è complicato per la PF: il Basket Mondovì, avversario che aveva già creato non pochi problemi nei tre precedenti stagionali, ne approfitta immediatamente portandosi sull'1-8 dopo appena tre minuti di gioco. Un timeout provvidenziale scuote però i padroni di casa, che iniziano a trovare con maggiore continuità la via del canestro. Nonostante la reazione, al termine del primo quarto è ancora Mondovì a condurre sul punteggio di 16-11.

La svolta arriva nella seconda frazione. La PF alza l'intensità difensiva, recupera numerosi palloni e trova finalmente fluidità in attacco. Il parziale di 25-8 ribalta completamente l'inerzia della sfida e all'intervallo lungo il tabellone recita 36-24 per la PF. Al rientro dagli spogliatoi i biancoblù continuano a esprimere una buona pallacanestro, muovendo efficacemente il pallone e alternando conclusioni vicino a canestro a tiri dalla lunga distanza. Ben quattro triple permettono di consolidare il vantaggio, anche se l'energia e la determinazione del Basket Mondovì limitano l'allungo. Alla mezz'ora il punteggio è di 56-38.

Nell'ultimo periodo la stanchezza e la situazione falli rallentano il ritmo della gara, ma la PF gestisce senza difficoltà il margine accumulato e chiude i conti sul definitivo 75-50.

PF: Avico, Bianciotto, Cillario, Manfredi, Massano, Mula, Pedde, Porro, Revelli, Romana, Scarano, Taricco. All. Alberione e Casetta.

UISP Under 15

BASKET CARRÙ 62

SAC RIVAROLO 46

Si conclude nel migliore dei modi anche la stagione dell'Under 15 del Basket Carrù, realtà collegata alla Pallacanestro Farigliano, che domenica 6 giugno al PalaMoncrivello di Torino ha conquistato il titolo regionale UISP battendo Usac Rivarolo.

La squadra guidata dai tecnici Pecchenino e Occelli ha disputato un'altra prova di grande solidità, imponendo ritmo, intensità e attenzione per tutti i quaranta minuti. Un successo costruito grazie al contributo di tutti gli undici atleti scesi in campo, ulteriore testimonianza della forza del gruppo e dell'ottimo lavoro svolto durante l'intera stagione.

Con questa vittoria, arrivano coppa e titolo regionale, impreziositi da un dato significativo: l'imbattibilità mantenuta per tutta la stagione. L'attenzione è ora rivolta alle finali nazionali di Rimini.

Basket Carrù. Novarese, Viara, Galleano, Sartirano, Taricco, Reineri, Demaria, Tedesco, Occelli, Cerato, Gavrilovic. All. Pecchenino, Occelli.

Torneo Aquilotti Gold "Basket sotto la Cupola"

Ultimo impegno stagionale per i gruppi 2015 e 2016 della Pallacanestro Farigliano, protagonisti a Novara nella XVIII edizione del torneo Aquilotti Gold "Basket sotto la Cupola".

Inseriti nel Girone A, i giovani fariglianesi hanno affrontato avversari di alto livello, cedendo a Biella Next per 14-10 e ai Tigers Novara con lo stesso punteggio, prima di conquistare una preziosa vittoria contro Novara Basket Bianchi per 13-11 al termine di una sfida combattutissima.

Il bilancio finale è un eccellente quinto posto, risultato ancora più significativo considerando la presenza di ben sei atleti sottoleva.

PF. Armando, Bottone, Chionetti, Fontana, Lubatti, Malloru, Marenco, Pirra, Pittavino, Revelli, Roà, Roberi, Rullo, Santomauro. All. Bolgioni.