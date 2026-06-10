Valdieri, parcheggio disabili atteso da mesi: “Promesso dal Comune, ma ancora inesistente”

Chiede la realizzazione di un parcheggio per disabili a Valdieri in prossimità dell'abitazione per evitare salite e discese scoscese, oltre a una pavimentazione disconnessa, ma la promessa del Comune dopo l'accoglimento non è ancora stata mantenuta.



La segnalazione arriva fino al nostro giornale, alla quale l'Amministrazione comunale ha fornito le spiegazioni.



Tutto nasce, secondo quanto riportato nella lettera, dai nuovi restyling in cui però mancherebbe quel parcheggio richiesto. “In questi giorni – scrive la residente - il Comune di Valdieri ci racconta di numerosi interventi realizzati per rendere le strade più sicure in vista dell'estate. Strisce pedonali rifatte, segnaletica rinnovata, attenzione alla sicurezza. Ottimo. Peccato che, mentre si ridipingono le strisce e Valdieri si rifà il trucco, ci sia una persona con disabilità motoria che da mesi aspetta ancora un parcheggio riservato che il Comune aveva promesso di realizzare 'nel più breve tempo possibile'”.



La vicenda viene ricostruita nei suoi passaggi: “Il 19 febbraio 2026 viene presentata una richiesta per la creazione parcheggio riservato ai disabili nella piazzetta tra Via Principe Umberto e Via della Torre, in prossimità dell'abitazione della richiedente. Una richiesta motivata da una necessità concreta: poter raggiungere la propria casa senza dover affrontare ogni giorno percorsi in salita o lunghi tratti a piedi (o, è il caso di dirlo, di dover affrontare percorsi scoscesi visto il cattivo stato del manto stradale) Il 3 marzo successivo, arriva la risposta affermativa del Comune: l’Amministrazione si sarebbe attivata rapidamente per risolvere la situazione. Non solo: nella risposta dell’Ente si parla persino di asfaltare l'area per migliorarne l'accessibilità. Sembra l'inizio di una bella storia. Poi, però, tutto si ferma qui”.



Con il passare del tempo la speranza cede alla rassegnazione di non vedere il parcheggio.



“Passano i mesi. Arriva la primavera. Arriva l'estate. Arrivano i turisti. Arrivano gli escursionisti. Arrivano post sulla sicurezza. Del parcheggio, invece, nessuna traccia.

Nel frattempo la piazzetta continua a riempirsi di automobili e la persona che aveva segnalato il problema continua a fare i conti con le stesse difficoltà che avevano motivato la sua richiesta.

La questione non riguarda soltanto un parcheggio. Riguarda il diritto di una persona “fragile” a poter accedere alla propria abitazione in condizioni dignitose e sicure. Fa riflettere che un intervento relativamente semplice continui a non essere eseguito, mentre chi ne avrebbe bisogno, è costretto a subire quotidianamente le conseguenze di tale inerzia. L’inclusione – conclude la firmataria della lettera - non si misura nei comunicati o nelle promesse, ma nelle azioni: l’accessibilità non è un favore da concedere ma un diritto da garantire. Le strisce pedonali sono importanti. La sicurezza è una cosa seria. La concretezza anche”.



Alla segnalazione replica il sindaco di Valdieri, Guido Giordana: “Sono serviti i tempi burocratici della variazione di bilancio, approvata il 4 giugno scorso, con la quale sono stati stanziati 100 mila euro per asfaltature e interventi di riduzione delle barriere architettoniche a favore della disabilità. La nostra attenzione e la sensibilità sul tema restano alte, ma siamo soggetti a un iter della pubblica amministrazione che è stato avviato. All’interno della variazione avevamo previsto anche l’intervento richiesto e, come promesso, verrà realizzato al più presto”.