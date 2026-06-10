Borgomale inaugura il Parco didattico: scuola e territorio investono sul futuro

Venerdì 5 giugno alle ore 17,30 è stato inaugurato il “Parco didattico” annesso alla scuola primaria di Borgomale, alla presenza delle autorità civili, rotariane e della popolazione, con lo scoprimento di una targa.

Il Sindaco Marco Grasso ha sottolineato l’importanza dell’allestimento per la popolazione scolastica non solo di Borgomale, ma di tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo Bossolasco – Murazzano e l’impegno dell’amministrazione che ha aderito e sostenuto con entusiasmo il progetto del Rotary di Alba, in collaborazione con il club Canale Roero e il Rotaract Alba, Langhe e Roero e con il sostegno della sovvenzione del Distretto 2032.

Il vicepresidente della Provincia di Cuneo, Massimo Antoniotti, ha ribadito la vicinanza della Provincia nel supportare le attività in Alta Langa, mentre Luigi Gentile, Governatore del Distretto 2032 Rotary International (che riunisce i club del Basso Piemonte e Liguria), ha ricordato la vicinanza dei club rotariani al territorio, di cui si colgono i bisogni e le richieste per progetti mirati al “Fare del bene” e a far crescere le opportunità.

La presidente del Rotary club di Alba Piera Arata, ha sottolineato come l’attenzione all’Alta Langa abbia caratterizzato il suo anno di presidenza (da luglio 2025 a giugno 2026) con gli incontri di “Medicina digitale per la prevenzione e la cura, a Lequio Berria, Bossolasco e Cravanzana” e in particolare con il Parco didattico, per contrastare lo spopolamento dei piccoli comuni attraverso il mantenimento delle scuole in loco, che è cruciale per invertire questa tendenza.

Il Dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Bossolasco – Murazzano Bruno Bruna, ha ricordato come la scuola primaria di Borgomale, che ospita ventiquattro bambini, organizzati in una pluriclasse, abbia quadruplicato gli allievi negli ultimi anni proprio per la qualità della didattica e l’integrazione. Una didattica di tipo esperienziale, sul modello svedese, che prevede la possibilità di svolgere il più possibile attività all’aperto. Proprio quella impostazione che il parco didattico di Borgomale vuole diffondere in altre scuole che abbiano analoghe situazioni, attraverso corsi di formazione per docenti e personale ATA e visite e attività laboratoriali per classi ospiti.

Il progetto del parco didattico di Borgomale – sostenuto con continuità dal socio Ezio Porro e dal maestro Massimiliano Marello - consiste quindi nell’implementazione del precedente orto didattico della scuola primaria, attraverso la costruzione di un piccolo anfiteatro in pietra di Langa, la fornitura di vasche e terriccio apposito per la coltivazione di ortaggi, di un serbatoio da 1000 litri per la raccolta dell’acqua piovana e la costruzione dell’impianto idraulico, di un igrometro e di una stazione metereologica, nonché la fornitura di tavoli e sedie.

A tutti i bambini sono stati omaggiati i cappellini e ai docenti le magliette con logo Rotary Alba.

All’inaugurazione sono intervenuti Giulio Abbate, presidente del Club Canale e Roero con il vicepresidente Sergio Rolfo e Alessandra Moretti, presidente del Rotaract Alba Langhe e Roero, oltre a una delegazione di soci di Alba (Paola Ferrero, Ezio Porro, Nicola Ernè, Alessandro Pelisseri, Matteo Asteggiano), insieme alla popolazione, docenti, alunni e genitori, in un clima festoso e di attiva partecipazione.