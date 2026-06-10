Busca in festa per il Giro d’Italia Women: grande pubblico per il finale di tappa

Domenica, 7 giugno le strade di Busca si sono riempite di pubblico per il passaggio dell’ultima tappa Saluzzo-Saluzzo, gran finale del Giro d’Italia Women 2026. La tappa è stata vinta da Elisa Longo Borghini, mentre Demi Vollering ha conquistato la classifica generale del Giro.



Per l’occasione, durante il weekend, il Museo della Cartolina “Mario Berardo” ha proposto allo Spazio Incontri Porta Santa Maria, una mostra dedicata al mondo del ciclismo femminile, offrendo ai numerosi visitatori un percorso tra immagini, testimonianze e storie poco conosciute, capaci di raccontare il valore, la passione e il coraggio delle donne in bicicletta.



«Dopo La Vuelta dello scorso anno, Busca ha accolto il passaggio di un’altra importante competizione ciclistica, questa volta tutta in rosa – ha commentato l’assessore allo Sport Diego Bressi –. Un grande evento che ha coinvolto il territorio ai piedi del Monviso e che ha saputo valorizzare i luoghi attraversati dal percorso, richiamando numeroso pubblico e offrendo una importante visibilità mediatica. Grazie al gruppo buschese della Protezione Civile e la Polizia Locale per la disponibilità e l’impegno garantiti durante tutta la giornata».



