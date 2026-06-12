Esercito, il 2° reggimento alpini celebra la Festa di corpo [FOTO]

Il 2° reggimento alpini, reparto della Brigata Alpina Taurinense, ha celebrato oggi la propria Festa di Corpo presso la caserma “Sottotenente Ignazio Vian”. La ricorrenza richiama l’anniversario dei combattimenti del Monte Fior e di Castelgomberto del giugno 1916, durante i quali gli alpini del “Doi” si distinsero per valore, meritando la Medaglia d’Argento al Valor Militare.

La cerimonia, caratterizzata dallo schieramento della Bandiera di Guerra e dei reparti in armi, si è svolta alla presenza di autorità civili e militari, dei sindaci dei Comuni che negli anni hanno conferito la cittadinanza onoraria al reggimento e di rappresentanti dell’Associazione Nazionale Alpini – Sezione di Cuneo.

Tra gli ospiti erano presenti anche alcuni dei donatori che hanno sostenuto la raccolta di beni di prima necessità destinati alla popolazione del Libano. Un’iniziativa che ha accompagnato l’impegno degli uomini e delle donne del 2° reggimento alpini, impiegati da agosto 2025 a marzo 2026 nell’ambito della missione UNIFIL, contribuendo alle attività di mantenimento della stabilità e del dialogo tra le comunità locali nel sud del Paese dei Cedri.

Nel corso della cerimonia, il Comandante del reggimento, Colonnello Davide Marini, ha ricordato le principali attività svolte nell’ultimo anno, caratterizzato da intensi impegni addestrativi e operativi, in Italia e all’estero. La ricorrenza ha rappresentato un momento di riflessione sul sacrificio degli alpini che hanno preceduto le generazioni attuali e sul costante impegno del reggimento al servizio del Paese e delle comunità locali.