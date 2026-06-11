GF La Fausto Coppi Generali 2026: un doppio appuntamento tra le iniziative correlate

Doppio appuntamento verso la Granfondo internazionale La Fausto Coppi Generali in programma il 28 giugno con partenza da Cuneo: il 14 giugno la messa al Santuario di Castlemagno, il 20 giugno la tradizionale giornata di pulizia delle strade in quota.

Anche quest’anno – dopo le precedenti edizioni del 2024 e del 2025 – all’inizio della stagione estiva è in programma il tradizionale appuntamento religioso nella chiesa simbolo dell’alta valle Grana. Una preghiera collettiva al Santuario di Castelmagno con la benedizione dei ciclisti è prevista infatti domenica 14 giugno, alle ore 11.

Il rettore don Gianmaria Giordano (per tutti “don Gimmy”) celebrerà la messa sul sagrato del Santuario in mezzo alle biciclette degli appassionati che raggiungeranno i 1760 metri di quota. Don Gimmy benedirà i ciclisti e i rispettivi mezzi e non mancherà la consegna di una preghiera con l'immagine del Santo protettore del Santuario.

“Aderiamo molto volentieri all’invito del rettore del Santuario” dichiarano Davide Lauro e Emma Mana, rispettivamente presidente e vice presidente dell’ASD Fausto Coppi on the road che organizza la granfondo internazionale.

“Si tratta di un momento di condivisione aperto a tutti. Da settimane i ciclisti salgono in alta valle Grana in vista dell’evento di fine giugno. Don Gimmy con il suo entusiasmo e la sua passione riesce a coinvolgere sempre tanti fedeli e appassionati delle bici. Un piacevole momento anche per scambiarsi idee e progetti per fare squadra fra ciclisti e organizzatori della gara".

Sei giorni dopo – sabato 20 giugno – volontari de La Fausto Coppi saliranno nuovamente in alta valle Grana, questa volta fino al colle Fauniera a 2481 metri per la giornata di pulizia strade. Una squadra con pale, ramazze e sacchi percorrerà la via in quota per rimuovere pietre, sabbia, detriti e rifiuti, mentre altri volontari raggiungeranno la cima regina della granfondo dalla valle Stura lungo il vallone dell’Arma e un terzo team partirà dalla valle Maira, da Marmora, dove sono in corso lavori di sistemazione della strada. Nei prossimi giorni sono inoltre previsti interventi lungo il percorso della granfondo, in particolare nei tratti interessati dalla presenza di buche, con l’obiettivo di mettere in sicurezza il percorso della granfondo. L’ASD Fausto Coppi on the road – come ormai da oltre dieci anni – donerà ad alcuni Comuni asfalto, che verrà sistemato nei punti maggiormente ammalorati.

“La scelta di regalare asfalto o finanziare direttamente la sistemazione di muretti o tratti deteriorati” – spiegano Davide Lauro e Emma Mana – “è un gesto di restituzione al territorio, un omaggio alle vie in quota che hanno bisogno di manutenzione e non possono essere dimenticate o escluse dai programmi di cantieri a causa della ristrettezza delle risorse. Negli anni abbiamo donato asfalto a Comuni attraversati dalla gara per oltre 100.000 euro. Se non si interviene con regolarità queste strade rischierebbero di non più essere percorribili”.

L’iniziativa della pulizia delle strade è aperta a tutti coloro che intendono partecipare e condividono una visione della montagna vissuta in modo autentico e responsabile, lontana da logiche “mordi e fuggi”. Per maggiori informazioni è possibile contattare: info@faustocoppi.net