Tradizioni di San Giovanni, birdwatching e attività per bambini: via agli eventi estivi dell’Unione Montana Valle Varaita

Con tre appuntamenti in programma da venerdì 19 a domenica 21 giugno tra Piasco, Frassino e Rossana prende il via il calendario estivo di iniziative promosso dall’Unione Montana Valle Varaita.

Gli eventi, raccolti sotto al titolo complessivo di Emozioni & avventura in Valle Varaita, sono occasioni per conoscere il territorio valorizzando storia e tradizioni locali, patrimonio ambientale e nuovi percorsi di visita. Da giugno a ottobre sono previsti più di trenta appuntamenti pensati per adulti, bambini e famiglie, con proposte suddivise in cinque aree tematiche che coniugano natura, cultura, movimento e scoperta del territorio e delle sue peculiarità.

Il primo appuntamento è in programma venerdì 19 giugno alle ore 21 nella chiesa di San Giovanni a Piasco. La dottoressa Rosella Pellerino, direttrice scientifica di Espaci Occitan, conduce l’incontro dal titolo “Il Cantico e frate focu. Farò, soulestrei, fouiasìe, joia: la magica notte di San Giovanni”, dedicato a una delle ricorrenze più affascinanti e ricche di significati della tradizione europea. La partecipazione è libera e non occorre prenotare.

La notte di San Giovanni coincide con il periodo del solstizio d’estate, il momento dell’anno in cui le ore di luce raggiungono la loro massima durata; fin dall’antichità questa fase del calendario è stata associata a riti di passaggio, pratiche di protezione, credenze popolari e momenti comunitari che, pur intrecciandosi successivamente con la tradizione cristiana dedicata a San Giovanni Battista, hanno conservato numerosi elementi legati ai cicli della natura. Durante la serata verranno approfonditi in particolare i rituali e le usanze della valle Varaita, tra accensioni di falò, raccolta di erbe ritenute benefiche, racconti e tradizioni tramandate di generazione in generazione. Il tema del fuoco è il filo conduttore dell’incontro, richiamando anche il celebre passaggio del Cantico delle Creature nel quale San Francesco loda il Signore «per frate focu, per lo quale ennallumini la nocte: ed ello è bello et iocundo et robustoso et forte».

Sabato 20 giugno l’attenzione si sposta invece sull’ambiente naturale della valle e sull’avifauna che la frequenta. Alle ore 8.30, con ritrovo in piazza Marconi a Frassino sotto alla sede dell’Unione Montana Valle Varaita, prende il via un’escursione guidata dedicata al birdwatching e all’ascolto dei canti degli uccelli, accompagnata dall’ornitologo Luca Giraudo. L’attività, di difficoltà media, si sviluppa su un percorso di circa 8km e 400m di dislivello positivo; offre ai partecipanti la possibilità di osservare gli uccelli nel loro ambiente naturale e di approfondirne la conoscenza attraverso un approccio scientifico ma accessibile a tutti. È previsto il pranzo al sacco, che dovrà essere gestito autonomamente dai partecipanti; il rientro è previsto per le ore 16 circa. La partecipazione è libera ma è obbligatorio prenotare il posto dal link https://www.eventbrite.it/e/birdwatching-a-frassino-tickets-1991433897395 , raggiungibile anche dal sito www.unionevallevaraita.it , entro giovedì 18 giugno.

Nel corso della giornata saranno affrontati temi legati alla biologia delle diverse specie, alle loro abitudini, alle strategie migratorie, alle caratteristiche del piumaggio e alle straordinarie capacità di volo che contraddistinguono il mondo degli uccelli. L’escursione è pensata non soltanto come un’attività di osservazione, ma anche come un’esperienza di ascolto e di immersione nella natura. A supporto dei partecipanti saranno messi a disposizione materiali didattici e guide per il riconoscimento delle specie, utili per approfondire l’esperienza e sviluppare una maggiore consapevolezza del patrimonio naturalistico della valle.

Domenica 21 giugno il programma propone infine un’attività dedicata alle famiglie e ai più piccoli. A Rossana, con ritrovo alle ore 9.45 presso la chiesa parrocchiale, si svolge “Via dell’Arcimbaldo: racconto itinerante tra immaginazione e azioni condivise”, iniziativa curata da La Fabbrica dei Suoni e rivolta in particolare a famiglie con bambini dai quattro ai dieci anni. L’attività ha una durata di circa due ore e accompagna i partecipanti lungo un nuovo percorso tematico realizzato nel concentrico del paese. La partecipazione è libera ma è obbligatorio prenotare il posto dal link https://form.jotform.com/261591523042350 , raggiungibile anche dal sito www.unionevallevaraita.it , entro venerdì 19 giugno.

Attraverso sei tappe contraddistinte da pannelli illustrativi e momenti interattivi, i bambini e le loro famiglie saranno guidati alla scoperta della storia di Arcimbaldo di Abzac e della giovane Olivetta, protagonisti di un racconto che intreccia storia locale, fantasia e partecipazione attiva. L’appuntamento è una delle prime occasioni di fruizione del sentiero tematico realizzato nell’ambito del progetto “Borghi parlanti”, sviluppato in collaborazione con i Comuni di Rossana e Costigliole Saluzzo. Il progetto è realizzato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura”, Componente 3 “Cultura 4.0”, Investimento 2.1 “Attrattività dei borghi storici”, ed è finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU. L’iniziativa punta a valorizzare il patrimonio culturale e identitario dei borghi attraverso nuovi strumenti di narrazione e coinvolgimento del pubblico, con particolare attenzione alle famiglie e alle nuove generazioni.

Il calendario completo degli eventi

Il Cantico delle Creature risuona ai piedi del Monviso

Iniziative dedicate all’Ottocentenario di San Francesco, ispirate agli elementi naturali lodati nel suo Cantico.

Venerdì 19 giugno: Piasco, Chiesa di San Giovanni, ore 21. Il Cantico e frate focu. Incontro su "Farò, soulestrei, fouiasìe, joia: la magica notte di San Giovanni" a cura della dott.ssa Rosella Pellerino.

Sabato 4 luglio: Rossana, giardino della Casa del Borgo, ore 15. Il Cantico e sora nostra madre terra. "Fratello Sole, Sorella Ortica": pomeriggio alla scoperta delle erbe officinali alpine per adulti e bambini (dagli 8 anni). A cura di Euphytos. Durata 2h30'.

Sabato 11 luglio: Pontechianale, ritrovo c/o ristorante Miralago (frazione Castello), ore 15. Il Cantico e sor’aqua. Passeggiata per famiglie con bimbi (3-10 anni) intitolata "Casa d’acqua, casa di pietra". Con l'autrice Sara Due Torri, Caterina Ramonda e l'illustratrice Carola Zerbola. Segue merenda.

Sabato 18 luglio: Melle, c/o Valverbe (B.ta Prato 9), ore 10.30. Il Cantico e sora nostra madre terra. Visita guidata al giardino botanico di Valverbe.

Mercoledì 29 luglio: Sampeyre, Palestra delle Scuole, vari orari (10.30, 15, 16.30, 18, 21). Il Cantico e le Stelle. Scoperta degli astri con il planetario a cura del geologo Enrico Collo. Durata 1h30' per turno.

Sabato 1 agosto: Bellino, Osservatorio Astronomico (Fr. Celle), ore 15. Il Cantico e frate sole. Attività didattica a tema astronomico dedicata al Sole. Durata 2h.

Domenica 2 agosto: Casteldelfino, Piazza Santi del Popolo, ore 17. San Francesco tra Parole e Musica. Conferenza di Aldo Intagliata sulla vita del Santo attraverso le biografie di Tommaso da Celano. Accompagnamento di Irene Munari (arpa) e letture di Giorgio Lusso.

Sabato 8 agosto: Pontechianale, Campo sportivo, ore 15. Il Cantico e frate vento. "Il mondo dei rapaci": dimostrazioni di falconeria e spettacolo di volo a cura di Fanta Parco.

Giovedì 13 agosto: Bellino, Osservatorio Astronomico (Fr. Celle), ore 22. Il Cantico e le Stelle. Attività di osservazione astronomica notturna. Durata 2h.

Venerdì 28 agosto: Venasca, frazione Peralba, ore 20:30. Il Cantico e sora Luna. Osservazione della Luna. Durata 2h.

Sabato 29 agosto: Melle, Ala Comunale, ore 17. Conferenza del prof. Jean-Pierre Sonnet, sacerdote nella Compgnia di Gesù, teologo e professore ordinario alla Pontificia Università Gregoriana.

Venerdì 25 settembre: Piasco, Ala della Pace, ore 21:00. Conferenza del prof. Luca Margaria, parroco di Verzuolo.

Sabato 26 settembre: Pontechianale, frazione Castello (c/o Rifugio Alevè), ore 18. San Francesco e gli animali. Escursione guidata di difficoltà facile nel Bosco dell’Alevè per l’ascolto del bramito dei cervi.

A Piedi nella Natura

Escursioni di Birdwatching condotte dall’ornitologo Luca Giraudo e sessioni di Forest Bathing (Shinrin-Yoku) per il rilassamento sensoriale.

Sabato 20 giugno: Frassino, piazza G. Marconi, ore 8.30. Escursione con birdwatching e ascolto dei canti. Difficoltà media, durata 6-8 ore.

Sabato 27 giugno: Busca-Valmala. Forest bathing: immersione consapevole nell'atmosfera del bosco.

Domenica 9 agosto: Rossana. Forest bathing.

Domenica 13 settembre: Isasca. Forest bathing.

Sabato 19 settembre: Busca-Valmala, ritrovo Pian Pietro, ore 15. Escursione di birdwatching (difficoltà facile, durata 4-6 ore). In serata è previsto l'ascolto dei rapaci notturni.

Sabato 10 ottobre: Venasca, piazza Martiri, ore 9. Escursione con birdwatching. Difficoltà facile, durata 4 ore.

Due Ruote nella Natura

Appuntamenti ciclistici e chiusure stradali per rivivere le imprese dei campioni. Obbligatorio l'uso del casco.

Venerdì 3 luglio: Pontechianale (frazione Chianale), ore 9-13. Scalate Leggendarie: chiusura al traffico motorizzato del Colle dell’Agnello fino alla sommità; analoga manifestazione sul versante francese.

Domenica 5 luglio: Busca-Valmala, ritrovo Pian Pietro, ore 8-13. Scalate Leggendarie: giornata speciale gravel sulla Strada dei Cannoni.

Lunedì 6 luglio: Sampeyre, partenza seggiovia, ore 8-13. Scalate Leggendarie: chiusura del Colle di Sampeyre fino alla sommità.

Giovedì 13 agosto: Frassino, Skill park di Pluf, ore 14.30. Attività guidata per ragazzi in MTB. Durata mezza giornata.

Sabato 5 settembre: Sampeyre, piazza della Vittoria, ore 9. Escursione guidata in MTB lungo il torrente Varaita fino a Casteldelfino (24 km, difficoltà media). Possibilità di noleggio e-bike.

Domenica 6 settembre: Pontechianale (frazione Chianale), ore 9-14. Scalate Leggendarie – L’Agnèl 2744: chiusura del Colle dell’Agnello.

Teatro a Pedali

Spettacoli “green” prodotti da Mulino ad Arte, dove la scena è alimentata dall'energia elettrica generata dal pubblico che pedala su speciali biciclette.

Venerdì 24 luglio: Sampeyre, piazza della Vittoria, ore 21. Pedalando tra le storie di Daniele Ronco: un viaggio tra musica e racconti del territorio.

Giovedì 20 agosto: Pontechianale (frazione Chianale), ore 20.30. Margherito, c’è tempo per tornare a casa con Daniele Ronco e musiche dal vivo di Mauro Borra.

Domenica 23 agosto: Venasca, piazza Caduti, ore 21. Le più grandi imprese del ciclismo italiano con Daniele Ronco e musica dal vivo.

Giovani Esploratori

Laboratori e attività in natura per bambini dai 4 ai 10 anni e le loro famiglie, a cura de La Fabbrica dei Suoni. Durata circa 2 ore per ciascuna attività.

Domenica 21 giugno: Rossana, ritrovo chiesa parrocchiale, ore 9.45. Via dell’Arcimbaldo: racconto itinerante tra immaginazione e azioni condivise.

Venerdì 24 luglio: Sampeyre, ritrovo ufficio turistico, ore 14.15. C’è posto nel bosco con il sarvanòt Pluf.

Venerdì 4 settembre: Isasca, piazza San Massimo, ore 14.45. C’è posto nel bosco con il sarvanòt Pluf.

Domenica 20 settembre: Piasco, ritrovo cappella S. Brigida, ore 9.45. C’è posto nel bosco: alla scoperta della natura con il sarvanòt Pluf.

Domenica 18 ottobre: Venasca, ritrovo ala comunale piazza Caduti, ore 9.45. C’è posto nel bosco con il sarvanòt Pluf.

Festa delle Alpi

Evento transfrontaliero che da tre anni riunisce le comunità alpine di Piemonte, Valle d’Aosta e Savoia lungo i colli che uniscono Italia e Francia.

Sabato 25 e domenica 26 luglio: Pontechianale e Colle dell’Agnello. Evento organizzato dalla Regione Piemonte: incontri, scambi culturali, approfondimenti su tradizione locale, artigianato e patrimonio storico ed escursionistico del territorio, con celebrazioni sulla linea di confine italo-francese.