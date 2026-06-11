Reati ambientali, tutela del territorio e responsabilità dell’uomo: secondo incontro a Demonte

Si terrà venerdì 12 giugno, dalle ore 15 alle 18 presso il Teatro Parrocchiale di Demonte il secondo appuntamento di confronto tra giuristi, scienziati e cittadini sui reati ambientali e la tutela del territorio.

Al centro dell’incontro si parlerà di normative vigenti, casi concreti nel cuneese e proposte in materia di tutela dell’ambiente.

L’incontro libero e aperto al pubblico si aprirà con i saluti del Presidente dell’Unione Montana Valle Stura Loris Emanuel, Avv. Alessandro Ferrero per l’Ordine degli Avvocati di Cuneo, Avv. Antonino La Lumia dell’Ordine degli avv. di Milano, l’avv. Clelia Imberti, vicesindaco del Comune di Borgo San Dalmazzo, Arch. Arianna Tomatis vicepresidente dell’Ordine degli Architetti.

Seguirà la relazione introduttiva del Prof. Davide Bianchi, docente di Diritto penale, Università di Torino dal titolo “Il (non)sistema del diritto penale ambientale tra istanze di prevenzione, repressione e riparazione”.

A seguire l’intervento si focalizzerà sulle Linee guida SNPA su ecoreati e prevenzione in ambito agro-zootecnico, con gli interventi della D.ssa Daniela Cescon, Dirigente Ambientale, del Dr. Marco Massimino, Ispettore Ambientale ARPA Cuneo.

Seguirà la tavola rotonda tra gli esperti presente e il dibattito aperto al pubblico moderato dall’ Avv. Alessandro Ferrero — Presidente Ordine Avvocati di Cuneo. Toccherà infine, all’ Avv. Leonardo Cammarata di Studio Affirm chiudere il pomeriggio con la sintesi degli incontri e le prospettive per il futuro in materia di tutela ambientale.

Gli approfondimenti sono stati organizzati in memoria dell’Avvocato penalista Francesco Arata, Sindaco di Demonte dal 2019 al 2021, anno della sua prematura scomparsa, per ricordare la lunga e brillante carriera professionale e proseguire l'impegno nella difesa dell'ambiente e della legalità.

L’ingresso è libero e aperto al pubblico, con il rilascio di crediti per la formazione professionale continua degli Avvocati, Architetti e Geometri.